Logo
Large banner

Десничари дошли пред стан градоначелника Загреба, пјевају Томпсонове пјесме

Извор:

Индекс

28.12.2025

12:11

Коментари:

1
Десничари дошли пред стан градоначелника Загреба, пјевају Томпсонове пјесме
Фото: Printscreen/Index

Десничари међу којима су и предсједник А-ХСП-а Дражен Келеминец и Алин Кавур, дошли су пред стан загребачког градоначелника Томислава Томашевића.

Од 11 сати пред станом градоначелника Томислава Томашевића пјевају пјесме Марка Перковића Томпсона у знак протеста јер градске власти нису одобриле други Томпсонов концерт који је био планиран за данас. Дошло их је 30-ак. Уз њих је и једнако толико полицајаца.

Томпсон, Срби и Хрватско прољеће, упала ува и - референдум

"Срби су '68. у Београду припремали Хрватско прољеће. Данас подржавају фашисте. То су фашисти, а не антифашисти", речено је на скупу пред Томашевићевим станом, између Томпсонових пјесама.

Изведена је и пјесма Бојна Чавоглаве, с покличем "За дом спремни". Развијена је и застава ХОС-а с истим слоганом.

"Ја сам добровољац, био сам спреман дати живот за Хрватску. Видите, ја сам овд‌је дошао болестан, имам упалу ува. Ја једноставно ништа не чујем, зато ја стално питам јел се чује", рекао је Келеминац који је преузео улогу својеврсног Ди-џеја на скупу.

marko perkovic tompson

Регион

Томпсон позвао на рушење градоначелника Загреба

Обратио се и Алин Кавур.

"Друже Томашевићу, и Бог је с нама, кад су праве заставе, и сунце је засјало. Сви смо за дом спремни. Ту смо испред твог стана. Градоначелниче, и шта ћемо сад? Нема те, побјегао си. Дал у Љубљану, својим Сорошевцима или си се сакрио под женину сукњу", рекао је Кавур, који је одборник у Дубрави. "На партизанским дернецима си кад год стигнеш, ти и твоја секта Можемо",

"Томпсон је јуче позвао на референдум, рећи ћу ти зашто. У фебруару покрећем референдум за твоју смјену. До фебруара уживај, а онда како ви пјевате ону партизанску, Ћао бела", рекао је Кавур.

"Далија Орешковић је имала више муда него ти, она је бар изашла", викнуо је Кавур.

Полиција је затворила цесту, а подигнут је и полицијски дрон.

Подијели:

Тагови:

desničari

Загреб

ustaše

Marko Perković Tompson

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Полиција блокирала дио улице, комшије у страху: Тражи се нападач

Србија

Полиција блокирала дио улице, комшије у страху: Тражи се нападач

4 ч

0
Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

Сцена

Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

4 ч

0
Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

Република Српска

Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

4 ч

1
"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

Република Српска

"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

4 ч

1

Више из рубрике

Томпсон позвао на рушење градоначелника Загреба

Регион

Томпсон позвао на рушење градоначелника Загреба

4 ч

0
Да ли ће бити кажњен? На Томпсоновом концерту у Загребу поново узвици "За дом спремни"

Регион

Да ли ће бити кажњен? На Томпсоновом концерту у Загребу поново узвици "За дом спремни"

7 ч

1
Пронађено тијело мушкарца у врећи, у кориту ријеке

Регион

Пронађено тијело мушкарца у врећи, у кориту ријеке

1 д

0
Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Регион

Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

15

46

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner