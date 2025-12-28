Десничари дошли пред стан градоначелника Загреба, пјевају Томпсонове пјесме

Извор:
28.12.2025
Десничари међу којима су и предсједник А-ХСП-а Дражен Келеминец и Алин Кавур, дошли су пред стан загребачког градоначелника Томислава Томашевића.
Од 11 сати пред станом градоначелника Томислава Томашевића пјевају пјесме Марка Перковића Томпсона у знак протеста јер градске власти нису одобриле други Томпсонов концерт који је био планиран за данас. Дошло их је 30-ак. Уз њих је и једнако толико полицајаца.
"Срби су '68. у Београду припремали Хрватско прољеће. Данас подржавају фашисте. То су фашисти, а не антифашисти", речено је на скупу пред Томашевићевим станом, између Томпсонових пјесама.
Изведена је и пјесма Бојна Чавоглаве, с покличем "За дом спремни". Развијена је и застава ХОС-а с истим слоганом.
"Ја сам добровољац, био сам спреман дати живот за Хрватску. Видите, ја сам овдје дошао болестан, имам упалу ува. Ја једноставно ништа не чујем, зато ја стално питам јел се чује", рекао је Келеминац који је преузео улогу својеврсног Ди-џеја на скупу.
Обратио се и Алин Кавур.
"Друже Томашевићу, и Бог је с нама, кад су праве заставе, и сунце је засјало. Сви смо за дом спремни. Ту смо испред твог стана. Градоначелниче, и шта ћемо сад? Нема те, побјегао си. Дал у Љубљану, својим Сорошевцима или си се сакрио под женину сукњу", рекао је Кавур, који је одборник у Дубрави. "На партизанским дернецима си кад год стигнеш, ти и твоја секта Можемо",
"Томпсон је јуче позвао на референдум, рећи ћу ти зашто. У фебруару покрећем референдум за твоју смјену. До фебруара уживај, а онда како ви пјевате ону партизанску, Ћао бела", рекао је Кавур.
"Далија Орешковић је имала више муда него ти, она је бар изашла", викнуо је Кавур.
Полиција је затворила цесту, а подигнут је и полицијски дрон.
