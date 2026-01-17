Logo
Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

17.01.2026

21:45

Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Од ублажавања бола до смањења стреса, истезање има бројне користи. Посебно је корисно за опуштање увече, због чега је вриједан додатак вашој вечерњој рутини прије спавања. Али зашто чекати да будете укочени или под стресом? Редовно истезање може побољшати хигијену сна и, на крају, ваше укупно здравље.

"Чак и пет минута истезања прије спавања може имати снажан ефекат", каже инструкторка јоге Вероника Ори. Када се истежете сваке вечери, ваш нервни систем почиње то да препознаје као сигнал да се дан завршава. Временом, овај кратки ритуал постаје условљени знак за сан, помажући тијелу да се опусти брже и предвидљивије", објашњава Оријева.

То, наравно, не значи да нећете имати користи од повременог истезања (у поређењу са свакодневним), јер сваки мали корак значи нешто. У сваком случају, боље је него да се уопште не истежете. Ипак, досљедност доноси боље резултате, а квалитетнији сан се временом надограђује, каже инструкторка јоге Џем Матири.

Оријева дијели слично мишљење, истичући да је "ноћна пракса оно што ствара трајне користи за сан, јер тијело напредује уз ритам и понављање". Како бисмо сазнали више, обје инструкторке јоге су замољене да објасне како сваковечерње истезање утиче на тијело и ум, као и које су најбоље вјежбе за истезање прије спавања.

Предности истезања сваке вечери прије спавања

Смирује нервни систем

Благо истезање, нарочито у комбинацији са спорим дисањем, активира парасимпатички нервни систем, каже Матиријева. Овај дио нервног система познат је по реакцији "одмор и варење", јер помаже тијелу да се опусти. "Као резултат, лакше је заспати и спавати дубље", каже Матиријева.

Временом, ово такође подржава бољу регулацију стреса и емоционалну равнотежу.

Отпушта физичку напетост

Уобичајено је осјећати затегнутост и напетост након дугог дана. Пошто не можемо сваке вечери да приуштимо професионалну масажу (када бисмо бар могли), истезање је сљедећа најбоља опција.

Смирује мозак

Многи од нас знају како изгледа лежати будан са мислима које јуре. Иако је то веома фрустрирајуће, вечерње истезање може помоћи да се те мисли умире.

"Благо истезање преусмјерава пажњу на тијело и избацује нас из менталних петљи", каже Оријева.

Та промјена, са размишљања на осјећање, често ствара примјетан осјећај смирености и емоционалне стабилности прије сна. "Ово вас припрема за бољи сан и, надамо се, бистрији ум ујутру",каже Оријева.

Побољшава циркулацију и дисање

"Спора, подржана истезања подстичу дубље дисање и бољу циркулацију, што додатно сигнализира мозгу да је безбједно да се искључи за ноћ", додаје Оријева. Матири такође напомиње да истезање повећава проток крви до мишића и зглобова, помажући испоруку кисеоника и храњивих материја, док се истовремено уклањају отпадни производи. (Узгред, након истезања можете испробати технику дисања 4-7-8 за максимално опуштање.)

Помаже прелазак у сан

Како истезање смирује ум и ослобађа напетост, оно омогућава лакши прелаз из будног стања у сан.

Најбоља истезања прије спавања

Спремни да започнете вечерњу рутину истезања? Размотрите ова блага истезања која можете радити у кревету, а која препоручују инструктори јоге.

Подржани положај рибе

"Поставите блок или јастук на кревет, затим лезите тако да вам подупире кичму у предјелу горњег дијела леђа. Руке нека буду поред тијела, длановима окренутим нагоре, или изнад главе. Овај положај отвара грудни кош и повлачи рамена уназад, што га чини одличним за исправљање погрбљеног држања насталог због рада за столом", каже Матири. Задржите положај три до пет минута уз дубоко дисање.

Ноге уз зид

"Сједите бочно поред узглавља или зида, окрените се на леђа и испружите ноге уз зид", каже Оријева. Нека руке буду опуштене поред тијела и дишите полако један до три минута. За додатну подршку, благо савијте кољена или ставите јастук испод кукова.

Лежећи положај фигуре четири

"Познат и као лежећи голуб, овај положај ослобађа напетост у куковима и леђима. Лезите на леђа и поставите чланак једне ноге преко супротне бутине, док стопало доње ноге остаје на кревету. За дубље истезање, њежно привуците ноге ка себи. Задржите положај 30 до 60 секунди са сваке стране", каже Оријева, преноси НајЖена.

Спавање

Савјети

