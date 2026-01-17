Како препознати да ли је брашно покварено?

Обично бијело брашно препоручује се користити шест до осам мјесеци након назначеног датума, док интегрално брашно има краћи рок и најбоље га је потрошити у периоду од четири до шест мјесеци.

Важну улогу има и врста брашна – најдуже траје рафинисано бијело брашно, док брашна од цјеловитог зрна, као и она од орашастих плодова, брже губе свјежину због већег удјела природних уља.

Најједноставнији начин да провјерите да ли се брашно покварило јесте мирис. Ако осјетите непријатан, ужегао или устајао мирис, такво брашно не би требало користити, без обзира на датум наведен на паковању. Промјена боје, појава грудвица, буђи или мољаца такође су јасни знакови да брашно треба бацити.

Како бисте избјегли кварење, брашно је најбоље чувати на сувом и тамном мјесту, даље од извора топлоте и сунчеве свјетлости. Умјесто папирних кеса, препоручује се чување у херметички затвореним посудама или у фрижидеру, што додатно смањује ризик од појаве инсеката и влаге.

Иако брашно којем је истекао рок трајања често и даље може бити употребљиво, нарочито ако је правилно складиштено, увијек је важно ослонити се на сопствена чула. Ако постоји и најмања сумња у његову исправност, сигурније је такво брашно не користити.