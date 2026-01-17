Logo
Како препознати да ли је брашно покварено?

Извор:

Б92

17.01.2026

12:31

Фото: Unsplash

Иако је брашно термички обрађена намирница са малим удјелом влаге, неправилно складиштење може значајно скратити његов рок трајања.

Обично бијело брашно препоручује се користити шест до осам мјесеци након назначеног датума, док интегрално брашно има краћи рок и најбоље га је потрошити у периоду од четири до шест мјесеци.

снијег зима

Занимљивости

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Важну улогу има и врста брашна – најдуже траје рафинисано бијело брашно, док брашна од цјеловитог зрна, као и она од орашастих плодова, брже губе свјежину због већег удјела природних уља.

Најједноставнији начин да провјерите да ли се брашно покварило јесте мирис. Ако осјетите непријатан, ужегао или устајао мирис, такво брашно не би требало користити, без обзира на датум наведен на паковању. Промјена боје, појава грудвица, буђи или мољаца такође су јасни знакови да брашно треба бацити.

Како бисте избјегли кварење, брашно је најбоље чувати на сувом и тамном мјесту, даље од извора топлоте и сунчеве свјетлости. Умјесто папирних кеса, препоручује се чување у херметички затвореним посудама или у фрижидеру, што додатно смањује ризик од појаве инсеката и влаге.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Иако брашно којем је истекао рок трајања често и даље може бити употребљиво, нарочито ако је правилно складиштено, увијек је важно ослонити се на сопствена чула. Ако постоји и најмања сумња у његову исправност, сигурније је такво брашно не користити.

Тагови:

Brašno

Hrana

rok trajanja

