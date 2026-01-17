Logo
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Извор:

АТВ

17.01.2026

12:13

Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона
Фото: АТВ / Никола Лучић

Црвена звезда није одустала од Маркињоса (26), већ је понудила вртоглавих 5 милиона евра!

Тако барем тврди портал "Моцарт спорт". Додају да је делегација са "Маракане" већ ступила у контакт са Спартаком и понудила високу суму, те се тренутно чека одговор из Москве.

kadirov

Свијет

Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Истичу да на његову одлуку може да утиче и присуство још тројице сународника у Љутице Богдана, а то су голман Матеуш, дефанзивац Родригао и шпиц Бруно Дуарте.

Додатна олакшица свакако је и скорашњи ангажман Дејана Станковића на мјесто тренера у Звезди, јер је некада легендарни репрезентативац са клупе водио Маркињоса и у Спартаку и Ференцварошу.

Приликом именовања, популарни Деки није крио песимизам када је у питању потенцијални ангажман брзоногог фудбалера, јер тренутно игра јако добро за "црвене" у Русији.

BORS

Република Српска

Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

Постигао је три гола и уписао исто толико асистенција у 18 мечева само ове такмичарске године и представља главног адута у навали шестопласираног тима из Москве.

Бразилски сајт "Но Атаqуе" такође тврди да је понуда већ послата, само што је по њиховом сазнању она дупло већа, тачније 10.000.000 евра!

Тагови:

ФК Црвена звезда

Marakana

