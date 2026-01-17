Logo
Свијет одушевљен снимком: Федерер угледао Ђоковића и све зауставио

АТВ

17.01.2026

11:54

Федерер и Ђоковић
Фото: Screenshot / X

Дуго су Новак Ђоковић и Роџер Федерер били супарници на терену, али чини се да се посљедњих година њихов однос веома поправио, а то доказује и сцена из Мелбурна.

Наиме, послије неког времена Федерер је поново дошао у Аустралију и прије званичног почетка Аустралијан опена, Швајцарац је неколико пута излазио на терен у Мелбурну.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

Прво је са Норвежанином, Каспером Рудом, одиграо тај-брејк, док је током суботе учествовао у егзибицији, заједно са легендама спорта попут Андреа Агасија, Лејтона Хјуита…

У једном тренутку је морао да прекине меч, баш када је угледао Ђоковића. Одмах је отрчао до трибина и загрлио га је и то уз широк осмијех.

Новак такође није скидао осмијех са лица.

Policija Srbija

Хроника

Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, ће изаћи на терен у понедјељак у последњем мечу програма на "Род Лејвер арени“.

То значи да ће српски ас одмјерити снаге против Педра Мартинеза у понедјељак око 11 часова што је најбоља могућа опција за навијаче у Србији када је Аустралија у питању. Готово да једино она не подразумијева рано буђење или устајање усред ноћи.

