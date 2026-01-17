Свијет одушевљен снимком: Федерер угледао Ђоковића и све зауставио

Извор:
АТВ
17.01.2026
11:54
Дуго су Новак Ђоковић и Роџер Федерер били супарници на терену, али чини се да се посљедњих година њихов однос веома поправио, а то доказује и сцена из Мелбурна.
Наиме, послије неког времена Федерер је поново дошао у Аустралију и прије званичног почетка Аустралијан опена, Швајцарац је неколико пута излазио на терен у Мелбурну.
Прво је са Норвежанином, Каспером Рудом, одиграо тај-брејк, док је током суботе учествовао у егзибицији, заједно са легендама спорта попут Андреа Агасија, Лејтона Хјуита…
У једном тренутку је морао да прекине меч, баш када је угледао Ђоковића. Одмах је отрчао до трибина и загрлио га је и то уз широк осмијех.
Новак такође није скидао осмијех са лица.
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, ће изаћи на терен у понедјељак у последњем мечу програма на "Род Лејвер арени“.
То значи да ће српски ас одмјерити снаге против Педра Мартинеза у понедјељак око 11 часова што је најбоља могућа опција за навијаче у Србији када је Аустралија у питању. Готово да једино она не подразумијева рано буђење или устајање усред ноћи.
Federer 🤗 Djokovic— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8
