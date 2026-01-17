Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Извор:
Једанаестогодишњи дјечак из Пенсилваније убио је оца након што му је претходно одузета преносна конзола за игрице Nintendo Switch, преносе данас амерички медији.
Дјечаку пријети оптужба за убиство након пуцњаве која се догодила 13. јануара у породичној кући у мјесту Данканон.
Како се наводи, полицајци који су дошли након дојаве пронашли су 42-годишњег мушкарца мртвог у кревету са прострелном раном на глави.
Жртва је наводно пронађена у спаваћој соби коју је дијелио са супругом, а која је повезана са собом њиховог сина преко ормара.
Власти су након истраге идентификовале једанаестогодишњег сина као осумњиченог за убиство.
Полиција је навела да су чули сина како говори мајци: "Ја сам убио тату".
Како се наводи, дјечак се наљутио када му је отац рекао да је вријеме за спавање и одузео конзолу Nintendo Switch.
