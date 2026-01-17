Logo
Large banner

Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Извор:

Телеграф

17.01.2026

11:28

Коментари:

0
Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање
Фото: pexels

Једанаестогодишњи дјечак из Пенсилваније убио је оца након што му је претходно одузета преносна конзола за игрице Nintendo Switch, преносе данас амерички медији.

Дјечаку пријети оптужба за убиство након пуцњаве која се догодила 13. јануара у породичној кући у мјесту Данканон.

Рукометаши Србије

Остали спортови

Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

Како се наводи, полицајци који су дошли након дојаве пронашли су 42-годишњег мушкарца мртвог у кревету са прострелном раном на глави.

Жртва је наводно пронађена у спаваћој соби коју је дијелио са супругом, а која је повезана са собом њиховог сина преко ормара.

Власти су након истраге идентификовале једанаестогодишњег сина као осумњиченог за убиство.

Полиција је навела да су чули сина како говори мајци: "Ја сам убио тату".

centralna banka bih

Друштво

Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

Како се наводи, дјечак се наљутио када му је отац рекао да је вријеме за спавање и одузео конзолу Nintendo Switch.

Подијели:

Тагови:

Убиство

игрица

Pensilvanija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

2 ч

8
Акција у којој је ухапшен Живко Бакић

Србија

Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић

2 ч

0
Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

Здравље

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

3 ч

0
Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Србија

Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

3 ч

0

Више из рубрике

ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Свијет

ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

3 ч

0
Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Свијет

Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

4 ч

0
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Свијет

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

4 ч

0
Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме

Свијет

Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner