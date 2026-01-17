Logo
Large banner

Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Извор:

Телеграф

17.01.2026

10:58

Коментари:

0
Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Снимци драматичне и масовне туче тинејџера освануо је јутрос на мрежама.

Обрачун се догодио у београдском насељу Видиковац, а цијели инцидент забележен је на видео-снимку који се убрзо проширио друштвеним мрежама.

полиција србија policija srbija

Србија

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

На снимку се види хаотична сцена у којој већи број младих учествује у физичком обрачуну, док због гужве и брзине догађаја није могуће јасно разазнати ко кога удара. Засад нема званичних информација о повријеђенима, нити о евентуалним привођењима, пише "Телеграф".

Како се наводи у опису уз снимак објављеном на Инстаграм страници "Инфо.Београд", до сукоба је наводно дошло након краће свађе, а повод је, према незваничним информацијама, била дјевојка.

илу-писање-16122025

Занимљивости

У турском језику постоји једна српска ријеч: Да ли знате која је?

"Након краће свађе, наводно око дјевојке, двије групе младића одлучиле су да то физички расправе“, стоји у објави, уз коментар: "Зашто је оволика нетрпељивост међу нама Србима?“.

Подијели:

Тагови:

Туча

masovna tuča

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Матија

Сцена

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

3 ч

0
Инфузија болница доктор

Здравље

Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

3 ч

0
Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

Породица

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

3 ч

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Регион

Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

3 ч

0

Више из рубрике

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Србија

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

3 ч

0
Мраз зима минус лист

Србија

Стиже ново захлађење, очекују се ледени дани

4 ч

0
Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

Србија

Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

5 ч

0
Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Србија

Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Облаци се не повлаче: Сутра нас очекује тмуран дан

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner