Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

17.01.2026
Снимци драматичне и масовне туче тинејџера освануо је јутрос на мрежама.
Обрачун се догодио у београдском насељу Видиковац, а цијели инцидент забележен је на видео-снимку који се убрзо проширио друштвеним мрежама.
На снимку се види хаотична сцена у којој већи број младих учествује у физичком обрачуну, док због гужве и брзине догађаја није могуће јасно разазнати ко кога удара. Засад нема званичних информација о повријеђенима, нити о евентуалним привођењима, пише "Телеграф".
Како се наводи у опису уз снимак објављеном на Инстаграм страници "Инфо.Београд", до сукоба је наводно дошло након краће свађе, а повод је, према незваничним информацијама, била дјевојка.
"Након краће свађе, наводно око дјевојке, двије групе младића одлучиле су да то физички расправе“, стоји у објави, уз коментар: "Зашто је оволика нетрпељивост међу нама Србима?“.
