Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

17.01.2026
10:34
Родитељи широм континента коначно су се одмакли од строге традиције и отворили простор именима која путују. Еуростат и националне статистике показују да се формирала листа такозваних европских класика, имена која доминирају у већини држава и готово савршено премошћавају културне разлике.
Два имена су апсолутни побjедници када се погледа континент као цјелина. Ноа за дјечаке и Софија за дјевојчице. Без дилеме.
Име Ноа је убједљиво најпопуларније име за дјечаке у Њемачкој, Холандији, Белгији, Шведској, Швајцарској и Великој Британији. Готово је постало универзално. Уз њега се држе Лука и Александар, имена која вековима опстају без обзира на трендове.
Код девојчица је прича још израженија. Софиа или Софија је доминантна у Србији, Италији, Русији, Словачкој и још десетак држава. Марија задржава трон у земљама са снажном хришћанском традицијом, попут Португала и Грчке. Бугарска преферира Викторију, Финска Оливију. А ако се погледа цјелокупна популација свих узраста, име Марија и даље је најчешће женско име на европском тлу. Ема константно заузима врх у већини западноевропских земаља.
На Балкану родитељи воле комбинацију модерног и једноставног. Код дјевојчица предњаче Софија, Миа и Сара, а код дјечака су Лука, Реља и Давид у самом врху. Западна Европа обожава кратка, јасна имена. Лоуисе, Ема и Ноа за дјевојчице, а Ноах, Лео и Габриел за дјечаке.
Скандинавија држи свој препознатљив стил. Астрид, Нора и Ела међу дјевојчицама, док су Ноа, Јакоб и Лукас најјачи код дјечака. Југ Европе иде у смјеру мелодије и традиције. Италијани воле Софиу и Леонарда, Шпанци Луциу и Мартина, Грци наравно Марију и Георгиоса.
Ако се спустимо на детаљнији ниво, слика је још занимљивија. Велика Британија годинама обожава Оливију, док је Ноа преузео прво мјесто код дјечака, одмах испред Оливера. Француска се опредјељује за Луиз и Лео. Италија воли Софиу и Леонарда, Шпанија Луциу и Мартина. Белгија бира Оливију и Ноу, Холандија Ноор и Ноу.
Србија и Црна Гора чувају стабилну доминацију Софије и Луке. Хрватска бира Миу и Луку, Словенија Ему и Филипа. Босна и Херцеговина преферира Сару и Ахмеда, Сјеверна Македонија Јану и Луку, Албанија Амелију и Ноела.
Грчка, Румунија и Португал остају вјерни Марији. У Русији води Софија уз Михаила, у Бугарској Софиа и Викториа, у Пољској Зофиа и Никодем. У Мађарској Хана и Доминик, у Чешкој Елишка и Јакуб, у Словачкој Софиа и Јакуб.
Скандинавци иду својим ритмом. Норвешка бира Нору и Лукаса, Шведска Астрид и Ноу, Данска Ему и Ноу. Финска Оливију и Леа. Балтичке земље имају Емилију, Оливерса, Софију, Маркаса, Миу и Марка.
Малта и Ирска остају досљедне комбинацијама Ема и Ноа или Лука, док је Ирска посебно привржена имену Џек код дјечака. Турска укупно предњачи са женским именом Асел и мушким Алпарслан.
