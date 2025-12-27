Уколико дијете има ове навике, успјешан сте родитељ

Извор:
Б92
27.12.2025
12:00
Коментари:0
Родитељство је један од најзахтјевнијих задатака, а васпитати дјецу која ће израсти у добре и квалитетне људе огроман је посао.
Сви родитељи желе да им дјеца буду љубазна, саосјећајна и пуна поштовања, али се често нађу под великим друштвеним притиском и стереотипима о томе шта значи бити "добар родитељ".
Тај притисак може створити зачарани круг у којем се и дјеца осјећају недовољно добрима. Ипак, постоје јасни показатељи да сте обавили сјајан посао, а они се виде у навикама које ваша дјеца носе са собом у одраслом добу.
Једна од најбољих особина коју одрасла особа може имати јесте преузимање одговорности за сопствене поступке. Сви смо сусрели људе који не могу да признају када погријеше, што сваки разговор с њима чини фрустрирајућим. Ако сте своје дијете научили да каже "извини" и да стане иза својих дјела, не само да сте га припремили за успјех, већ сте показали и изузетне родитељске вјештине.
Сви гријешимо, то је дио живота, али када особу научите одговорности, омогућавате јој да препозна своје мане, ради на њима и расте као личност.
Ако ваша одрасла дјеца практикују лијепо понашање, можете бити сигурни да сте успјели. Навике попут говорења "молим" и "хвала" или склањања стола послије јела усађују вриједности које их припремају за живот. Такве особе одрастају у људе који се према свима односе с поштовањем, придржавају врата другима или се старијима обраћају с уважавањем.
Како је истакао клинички психолог Роналд Столберг, манири су начин на који радимо ствари. Када се тај темељ постави у дјетињству, остаје за цијели живот.
Нажалост, многи људи прекидају односе с породицом чим одрасту због нездравих веза. Ако вас ваше одрасло дијете често зове, то је јасан знак да сте успјели као родитељ. То показује да желе да разговарају с вама, да с вама дијеле детаље из свог живота – од посла до љубавних веза – и да цијене ваш однос и желе да га одрже снажним.
Одрасли који су научили да буду подршка својим ближњима дивни су пријатељи на које се увијек можете ослонити. Та особина се учи у дјетињству. Када родитељи пружају подршку својој дјеци, готово је сигурно да ће и дјеца ту навику цијенити и примјењивати у одраслом добу. Она једноставно пресликавају оно што су видјела код вас. Ако сте их тијешили док су плакали и говорили им колико сте поносни на њих, они ће то чинити и за друге.
Дјеца која су одрасла у породици пуној љубави и подршке у одраслом добу лакше стварају и одржавају чврста пријатељства. Обрасце које су научили код куће примјењују и у односима с пријатељима. Како је објаснила ауторка Гречен Рубин: "Снажне друштвене везе кључ су среће. Потребни су вам блиски, дуготрајни односи; морате моћи да се повјерите другима; морате припадати; морате примати и давати подршку... Снажни односи не само да чине живот љепшим, већ га и продужавају."
Емпатија је вјештина која се вјежба. Није довољно само замислити се у туђој кожи; емпатија захтијева дјеловање и показивање подршке. Ако ваше одрасло дијете показује емпатију према другима, можете бити поносни. Консултант за лидерство Густаво Разети објаснио је да је емпатија супермоћ – није само осјећај, већ нешто што морамо активно да практикујемо како бисмо је одржали.
Упорност и посвећеност циљевима не долазе природно – оне се уче. Већина људи с том способношћу одрасла је уз стално охрабривање родитеља који су их подстицали да дају све од себе. Насупрот томе, родитељи који умањују осјећања своје деце не уче их важности отпорности. Када дијете научите да ради на нечему док то не постигне, уз вашу подршку, дајете му моћан алат за цијели живот.
Практиковање захвалности подсјећа нас на све добро што имамо у животу, чак и у тешким тренуцима. Ако сте своју дјецу научили да буду захвална, вјероватно су ту навику задржала и у одраслом добу. "Захвалност је досљедно повезана с вишим нивоима среће и задовољства животом", објаснила је психолошкиња Џесика Келер, наводећи студије које су показале да вођење дневника захвалности значајно подиже ниво благостања.
Здраве финансијске навике уче се од малих ногу. Када родитељи дјеци пруже чврсте темеље, она постају свјеснија своје потрошње, а та им се навика дугорочно исплати. Напримјер, самоуки милионер Џонатан Санчез учио је своју дјецу важности штедње за будућност користећи једноставне фразе. Када се такве навике усаде у младости, остају и у одраслом добу.
Ако ваша дјеца чине мала дјела доброте без да им то тражите, можете бити сигурни да сте успјели. Та навика се често развија посматрањем родитеља. Ако је ваше дијете одрасло у дому који је цијенио љубазност, вероватно је ту вјештину савладало рано. Таква дјела постају навика када о њима више не размишљате прије него што их учините, а могу некоме уљепшати дан.
Многи одрасли с временом изгубе жељу за учењем и заглаве у рутини. Међутим, ако сте добро васпитали своје дете, оно никада не губи искру радозналости, преноси Б92.
Има навику непрестаног учења јер зна да му то помаже у личном развоју. Учинити учење доживотном навиком кључно је за континуирани успјех, било да је ријеч о напредовању у каријери или вођењу занимљивијих разговора.
Друштво
1 д0
Свијет
1 д0
Хроника
2 д0
Хроника
3 д0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму