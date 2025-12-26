Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Извор:
АТВ
26.12.2025
11:10
Коментари:0
У Арканзасу, савезној држави САД, раније је ухапшен пар који је покушао да прода шестомјесечну бебу у замјену за паковање од шест конзерви пива.
Даријен Урбан (22) је признао кривицу по једној тачки оптужнице и осуђен је на три године у Одјељењу за поправне установе Арканзаса, уз додатну трогодишњу казну која је суспендована.
Друштво
Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење
Мајка дјетета, међутим, добила је знатно блажу казну. Шејлин Елерс (21), признала је кривицу по обе тачке оптужнице и добила је условну казну на шест година и вјероватно неће имати кривични досије.
У случају оца, казна је била строжа највјероватније због његових претходних правних проблема (био је пријављен због двије крађе).
Несвакидашњи инцидент се догодио у септембру 2024. године. Тог дана, из канцеларије менаџера у кампу Бивер Лејк Хиде-А-Wаy стигао је позив за Канцеларију шерифа округа Бентон, а пријављено је да су родитељи “покушали да продају бебу за шест пакета пива, а затим су тражили 1.000 долара за дијете”.
Шејлин Елерс је, наводно, пришла возилу једног пара и замолила их за пиво, као што је то редовно радила. Када су је одбили, отишла је, али је човјек по имену Рики Крофорд понудио пиво у замјену да бебу задржи преко ноћи?!
Крофорд, кога су истражитељи током интервјуа описали као прилично пијаног, наводно је рекао да је забринут за добробит бебе и да је желио да је извуче из руку родитеља – на шта су они пристали.
– Питао је да ли може да задржи бебу преко ноћи и дао је родитељима неколико лименки пива у замјену – наводи се у изјави која је дата под заклетвом.
Хроника
Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу
Власник кампа је на крају чуо за покушај продаје бебе и позвао полицију. Беба, дјечак, који је наводно показивао знаке занемаривања, одведен је у болницу.
Ниједном родитељу није дозвољен контакт са својим сином, према споразумима о признању кривице и документима о пресуди.
Постојао је и уговор доказује читаву бизарност. У несвакидашњем документу се наводи: “Дарен Урбан и Шејлин Елерс преносимо своја права на нашег дјечака [редиговано] Кодију Натанијелу Мартину за 1.000 долара, 21.09.2024. године. Одрицање од одговорности: Након потписивања овога, више нећемо мијењати мишљење и никада више вас нећемо контактирати”.
Свијет
Преврнуо се аутобус, најмање 10 мртвих - ФОТО
"Више присутних је потврдило да се ради о својеврсном процесу потенцијалног усвајања", навео је замјеник шерифа који је такође добио снимак са мобилног телефона на којем Урбан и Елерс потписују уговор са човјеком који је требало да буде “купац” дјетета.
Бања Лука
1 ч0
Хроника
1 ч0
Друштво
13 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму