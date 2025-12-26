''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

У оптужници се наводи да је П.Д. на улици неопажено пришао с леђа кћерки док је телефонирала, ставио јој руку на раме и рекао “нећеш ме се ријешити, бићеш моја таман тебе не било“, на штa се она уплашила и побјегла.

Хроника Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Починилац је раније осуђиван и против њега се води поступак за друго кривично дјело.

За ово кривично дјело прописана је казна затвора од двије до 10 година.

Суд је саопштио да је оптужен Ч.Р. из Костајнице који, супротно правоснажној и извршној пресуди, није давао издржавање за своје малољетно дијете, за шта је прописана новчана или казна затвора до годину дана.