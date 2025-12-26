Logo
''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Извор:

Агенције

26.12.2025

10:53

Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против П.Д. из Приједора због породичног насиља над малољетном кћерком, објавило је ово тужилаштво.

У оптужници се наводи да је П.Д. на улици неопажено пришао с леђа кћерки док је телефонирала, ставио јој руку на раме и рекао “нећеш ме се ријешити, бићеш моја таман тебе не било“, на штa се она уплашила и побјегла.

stop policija

Хроника

Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Починилац је раније осуђиван и против њега се води поступак за друго кривично дјело.

За ово кривично дјело прописана је казна затвора од двије до 10 година.

Суд је саопштио да је оптужен Ч.Р. из Костајнице који, супротно правоснажној и извршној пресуди, није давао издржавање за своје малољетно дијете, за шта је прописана новчана или казна затвора до годину дана.

Тагови:

Насиље

Приједор

