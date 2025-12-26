До 2.600 КМ: Колике плате радници у БиХ очекују

Извор:
Радници у БиХ већ годинама понављају исте захтјеве, док се економска и политичка стварност споро мијења.
У земљи с ниским платама, високом инфлацијом и сталним одласком радне снаге у иностранство, поруке синдиката и запослених све су гласније - желе достојанствен живот од свога рада.
На првом мјесту налази се већа и редовнија плата. Минималне и просјечне зараде у многим секторима једва покривају основне животне трошкове, док цијене хране, становања и енергената континуирано расту.
Радници упозоравају да повећање плата не смије бити изузетак или предизборно обећање, већ системско рјешење које прати раст трошкова живота. Једнако је важна и сигурност радног мјеста. Велики број запослених ради на одређено вријеме, често без јасне перспективе сталног запослења.
Несигурни уговори, рад “на црно” и неплаћени прековремени сати и даље су присутни, посебно у трговини, угоститељству и грађевини. Радници траже досљеднију примјену Закона о раду и јачу инспекцијску контролу.
Међу кључним захтјевима је и поштовање радничких права. Исплата доприноса, право на годишњи одмор, боловање и породиљски допуст често су предмет борбе, а не стандард. Синдикати упозоравају да се радници често боје пријавити кршење права због страха од отказа.
Све се чешће спомиње и потреба за бољим условима рада и равнотежом између приватног и пословног живота. Преоптерећеност, стрес и недостатак слободног времена остављају посљедице на здравље запослених, док млади радници све отвореније поручују да не желе градити каријеру по цијену потпуног сагоријевања. Желе оно што радници траже и другдје – достојанство.
Да се њихов рад цијени, да могу планирати будућност и остати у земљи без осјећаја да су присиљени отићи како би живјели нормално. Хоће ли њихове поруке бити преточене у конкретне политике и законске промјене, остаје кључно питање за власти на свим нивоима.
Алма Каријер БХ, међународна компанија најпознатија по водећем порталу за запошљавање у БиХ – МојПосао.ба, и ове је године током трајања Регионалног сајма послова спровела истраживање с циљем анализе стања на бх. и регионалном тржишту рада, пише "Вечерњи".
У истраживању је учествовало више од 5.600 испитаника из Хрватске, Србије, БиХ и Сјеверне Македоније. Према истраживању, за разлику од већине земаља у регији, у БиХ висина плате није на првом мјесту ове године када је ријеч о избору послодавца.
Највећи број испитаника (66%) као кључни фактор истиче добре међуљудске односе, док је плата на другом мјесту (55%). Значајан удио испитаника (38%) наглашава могућност учења и професионалног напредовања, што је осјетно више него у другим земљама регије, док су радно вријеме (31%) и сигурност посла (26%) такође међу важнијим критеријумима.
Ови подаци упућују на то да запослени у БиХ, уз финансијску стабилност, све више траже квалитетно радно окружење и дугорочну перспективу. Када је ријеч о запошљавању, испитаници из БиХ сматрају да су мотивација и воља за рад (36%) те знања и вјештине (33%) пресудни фактори за добијање посла. Радно искуство као кључни елемент истиче тек 14% испитаника.
Занимљиво је да су добри контакти и познанства важни за свега 5% испитаника, док формално образовање наводи тек 1%, што потврђује тренд јачања фокусираности на практичне компетенције и лични ангажман кандидата.
Највећи број испитаника у БиХ (43%) сматра да би примјерена нето плата за њихову позицију требала износити између 731 и 1060 евра (1425 и 2067 КМ), док 26% очекује између 1061 и 1330 евра (2070 и 2593 КМ).
Сваки пети испитаник (19%) сматра да је прихватљив износ до 730 евра (1425 КМ), док свега 10% очекује плату вишу од 1330 евра (2593 КМ).
Упркос расту очекивања, готово половина запослених у БиХ (49%) ове године није добила никакву повишицу, док их је 20% добило повећање плате, а 16% усклађивање с инфлацијом.
Додатних 15% и даље очекује повишицу до краја године. Не чуди стога податак да чак 69% запослених у БиХ планира промијенити посао у наредних годину дана, што је највиши удио у регији. Истовремено, тек 19% испитаника страхује да би могло остати без посла, што упућује на релативно висок осјећај запошљивости.
Млади у БиХ су међу најмање оптимистичнима у регији када је ријеч о брзини проналажења посла.
Чак 27% очекује да ће посао тражити дуже од годину дана, док свега 9% вјерује како ће се запослити у року краћем од мјесец дана.
Ипак, већина младих (57%) не планира одлазак из земље ради посла, док је 26% отворено за пресељење унутар Европе. Како би стекли искуство, најчешће су спремни на хонорарни рад (64%) и праксе (55%).
