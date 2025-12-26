Logo
Тражио новац за запошљавање у ФУП: Предложен притвор за Махмутовића

26.12.2025

10:15

Затвор
Фото: АТВ

Сарајевско Кантонално тужилаштво предложио је Општинском суду једномјесечни притвор Хазиру Махмутовићу, који је током ове године од више лица тражио новац уз увјерење да их може запослити у Федералну управу полиције, позивајући се на министра Раму Исака и тврдећи да је утицајан у политичкој партији "Снага народа".

Тужилаштво Кантона Сарајево га сумњичи да је од више кандидата узео најмање 3.000 КМ, а даљом истрагом ће бити утврђено да ли је тај износ већи.

Притвор за Махмутовића, осумњиченог за продужено кривично дјело превара, предложен је због опасности да би боравком на слободи могао да утиче на свједоке, прикрије доказе или понови кривично дјело, саопштено је из сарајевског Кантоналног тужилаштва.

Полиција Србија

Хроника

Ухапшени малољетници: Радницу апотеке тукли кломпом по глави

Припадници Федералне управе полиције ухапсили су Махмутовића у сриједу, 24. децембра.

Притвор

Сарајево

Коментари (0)
