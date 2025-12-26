Logo
Ухапшени малољетници: Радницу апотеке тукли кломпом по глави

Телеграф

26.12.2025

10:15

Ухапшени малољетници: Радницу апотеке тукли кломпом по глави
Фото: Танјуг

Брзом интервенцијом полиције, само сат времена након разбојништва, ухапшени су малољетници, осумњичени за пљачку апотеке у Рузвелтовој улици, у Београду.

Синоћ је у Рузвелтовој улици опљачкана апотека, а током разбојништва је повријеђена радница стара 58 година, пише Телеграф.рс.

Како је Телеграф сазнао, малољетници су упали у апотеку и запријетили радници, а када је она одбила да преда новац из касе, више пута су је ударили кломпом по глави. Упркос бруталном нападу, апотекарка није предала новац, након чега су нападачи побјегли са лица мјеста без плијена.

Млађи од 14 година

Како се сазнаје, полиција је убрзо након напада ухапсила два дјечака узраста 12 и 13 година, као и дјевојчицу од 12 година, који се сумњиче да су извршили разбојништво.

Повријеђеној жени указана је љекарска помоћ, а полиција је извршила увиђај, а убрзо потом идентификовала и привела осумњичене малољетнике.

Низ разбојништава

Овај напад само је један у низу разбојништава која већ мјесецима потресају запослене у београдским апотекама. Према незваничним подацима, више од 100 апотека опљачкано је у Београду током протеклих мјесеци, а запослени свакодневно раде у страху.

Како наводе извори блиски истрази, за велики број ових напада сумњичи се такозвана „дјечија банда“, коју чине веома млада лица. Они у апотеке улазе маскирани, пријете ножевима, палицама или другим предметима, а у појединим случајевима физички нападају запослене.

Запослени у страху

Запослени у апотекама упозоравају да се осјећају потпуно незаштићено и апелују на надлежне да хитно појачају полицијске патроле и мјере сигурности, јер, како кажу, „сљедећи напад може имати и трагичне посљедице“.

Даља истрага је у току, а о случају су обавијештени надлежни органи за поступање према малољетним лицима.

