Стипендије и бесплатно љетовање за штићенике Дома "Рада Врањешевић"

Извор:
АТВ
26.12.2025
10:01
Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске у 2026. години стипендираће ученике-штићенике бањалучког Дома "Рада Врањешевић" који упишу Медицинску школу, а за шест штићеника биће обезбијеђено љетовање, најавио је вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Никола Шобот.
Шобот је током посјете овој установи рекао да му је задовољство што ће УКЦ стипендирати све оне који буду уписали средњу медицинску школу, те омогућити бесплатно љетовање за шест штићеника и то два основца, два средњошколца и два студента, саопштено је из УКЦ-а.
Директор Дома "Рада Врањешевић" Даријана Кецман захвалила је Шоботу и УКЦ-у Републике Српске за овај значајан гест и истакла да је то од велике важности за штићенике ове установе.
Она је додала да овакав вид помоћи и подршке, посебно у овим празничним данима представља мотивацију и вјетар у леђа онима којима је то најпотребније.
