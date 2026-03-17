Дуле Црта ипак није учествовао у убиству Ненада?

АТВ

17.03.2026

15:52

Ненад Кустурић
Како незванично сазнаје "Курир", младић са надимком Дуле Црта, који је у понедјељак увече приведен у Чачку у вези са убиством Ненада Кустодића (58), пуштен је пошто је дао изјаву и утврђено је да нема везе са злочином.

Како "Курир" незванично сазнаје, овај Чачанин је јуче око 13 сати пронашао мртвог Кустодића и о томе обавијестио полицију.

"Наиме, породица убијеног мушкарца је у недјељу, 15. марта, пријавила његов нестанак пошто нису могли да ступе у контакт са њим. Сутрадан, у понедјељак 16. марта, око 13 часова, његов пријатељ Дуле Црта је пронашао његово тијело у срану у коме Кустодић, иначе, није живио", објашњава извор како се клупко злочина одмотало.

Како је жртва на глави и тијелу имала бројне повреде које су касно указивале на то да је он убијен, полиција је привела човјека који је злочин пријавио.

"Он је мирно пошао са полицајцима, дао је изјаву и тврдио да Ненада није убио, већ да је само пронашао тијело. Убрзо је утврђено да он говори истину и отпочела је потрага за правим убицом", каже извор и додаје да су инспектори узели снимке са камера за видео-надзор из зграде.

"Камере су снимиле три сумњиве особе, најприје како улазе, а потом и како одлазе из зграде. Испоставило се да су то осумњичени и они су брзо идентификовани на основу бројних трагова које су оставили на месту злочина, а потом су и ухапсили", каже извор "Курира".

Чачанска полиција саопштила је јутрос да су ухапсили М. М. (46), В. Т. (44) и Ф. П. (41), све из Чачка, због сумње да су као саизвршиоци починили кривично дјело тешко убиство.

