Корисници Гмејл налога у ризику од потпуног губитка налога

Извор:

Фактор.ба

17.03.2026

15:41

Фото: Pixabay

Стручњаци из Малвербајтс лабса (Malwarebytes Labs) упозорили су 1,8 милијарди корисника Гмејла (Gmail) на нову превару која је почела добијати замах.

Превара се одвија преко лажне веб-странице која вјерно имитира Гуглов сигурносни алат, а у стварности омогућава хакерима крађу личних података.

Већина инцидената повезана је с корисницима који су кликнули на линкове из фишинг имејлова (phishing e-mail), СМС порука или малициозних поп-ап прозора, који тврде да њихов Гугл налог захтијева хитну сигурносну провјеру.

Лажна страница води кориснике кроз четири корака, а први корак захтијева инсталацију лажне апликације која се приказује као легитиман сигурносни алат.

Када се инсталира, корисницима се тражи да омогуће нотификације, што у стварности даје хакерима директан приступ уређају чак и када лажна апликација није отворена.

Трећи корак тражи приступ свим контактима под изговором да их „штити“, иако Гугл никада не би тражио овакве податке.

Четврти корак укључује дијељење ГПС локације, укључујући координате, висину и брзину кретања, што омогућава хакерима да прате кретање корисника и открију гдје живи.

Малвербајтс упозорава да преваранти, једном када корисник инсталира апликацију, могу пресретати кодове за двофакторску аутентификацију, снимати притиске на тастатури и добити приступ осјетљивим информацијама као што су корисничка имена, лозинке, бројеви личних докумената и адресе, пише Фактор.

Стручњаци савјетују да будете опрезни јер Гугл никада неће тражити инсталацију софтвера путем поп-ап прозора.

Ако добијете неочекивано упозорење за инсталацију софтвера, омогућавање нотификација или дијељење контаката, одмах затворите страницу, а легитимни сигурносни алати доступни су директно путем Гугл налога на myaccount.google.com.

Корисници се позивају на максималан опрез како би заштитили своје податке и спријечили нападе који могу имати озбиљне посљедице по приватност и сигурност налога.

