Google дозвољава промјену Gmail адресе уз задржавање налога и података

Многи корисници у региону су прије више од деценије отворили Gmail налоге користећи бројеве телефона, датуме рођења или чак имена бивших партнера.
Такве имејл адресе данас може бити непријатно дијелити, али до сада је једино рјешење било отварање потпуно новог налога. Google сада мијења правила и уводи могућност промјене саме Гмаил адресе уз задржавање постојећег налога, података и историје.
Према најновијем опису на званичној Google страници за подршку, компанија постепено активира опцију која корисницима омогућава да промхене дио адресе прије симбола „@gmail.com“. Примјер: постојећи налог „example@gmail.com“ може постати „newexample@gmail.com“, без креирања новог Гугл налога.
Опција се користи преко рачунара, на адреси myaccount.google.com/google-account-email. Међутим, као и код већине Гуглових вијести, функција се постепено уводи јер још увијек није доступна многим налозима.
Након промјене, систем шаље обавјештења и на стару и на нову адресу, док сви подаци, подешавања и историја остају нетакнути.
Корисник се и даље може пријављивати на Google сервисе користећи или стару или нову адресу. Могуће је вратити стару адресу, али тек након 12 месеци.
Током овог периода, за исти налог могу се регистровати највише три нове Gmail адресе, док претходне адресе не нестају потпуно и остају трајно повезане са налогом.
Овај потез омогућава корисницима да се ријеше застарјелих или непријатних ИД-ова, уз практичну сигурност да њихов Google налог остаје потпуно непромијењен, преноси ''BenchMark“.
