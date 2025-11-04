БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

Извор:
Кликс
04.11.2025
12:53
Коментари:0
Босна и Херцеговина од данас је званично дио глобалне заједнице „Гугл стрит вјуа“, чиме је омогућено виртуелно истраживање најљепших дестинација и природних љепота наше земље.
Овај иновативни алат грађанима, туристима и свим заинтересованима пружа јединствену прилику да путем дигиталних платформи истраже најважније локалитете, знаменитости и атракције.
Током данашње презентације, одржане у Сарајеву у присуству медија и представника туристичких организација, директор операција у „Гугл мапама“, Армин Хамидовић, изразио је задовољство што је пројекат на којем се дуго радило напокон покренут у БиХ.
„Срећни смо што данас лансирамо стрит вју у Босни и Херцеговини, чиме омогућавамо нашим корисницима да виртуелно истраже најљепше дијелове ове земље. Постоје безбројне могућности које ова услуга доноси домаћим компанијама и појединцима“, навео је Хамидовић.
Додао је да ће, захваљујући стрит вјуу, бити могуће уградити слике и мапе како би се помогло купцима да лакше пронађу локације, као и туристима у планирању путовања, приказујући прелијепе знаменитости, градове и бројне друге атракције.
Све то, како је истакао, има за циљ да омогући малим и средњим предузећима да буду ефикаснија и постигну квалитетније резултате.
Хамидовић је нагласио да је пројекат реализован уз посебну пажњу према заштити приватности и поштовању свих релевантних прописа, како би љепоте Босне и Херцеговине биле доступне на најједноставнији могући начин.
Стрит вју је посвећен заштити приватности корисника кроз напредну технологију која аутоматски замагљује лица и регистарске таблице на фотографијама. „Гугл“ такође нуди једноставне алате за пријаву проблема, тако да корисници могу затражити да слике њихове куће, возила или њих самих буду замагљене на стрит вјуу.
Представник Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ), Јасмин Ћатић, истакао је да је увођење стрит вјуа важан корак ка дигитализацији и промоцији БиХ на глобалној мапи.
„Долазак ‘Гугл стрит вјуа’ у Босну и Херцеговину има посебан значај за нас, јер се надовезује на нашу сарадњу са компанијом ‘Гугл’ у области размјене просторних података из регистра просторних јединица и адресног регистра Федерације БиХ. Ово је још један корак ка отвореним, поузданим и савременим просторним подацима и услугама које повезују Босну и Херцеговину с глобалним дигиталним сервисима и доносе стварне користи сваком грађанину“, изјавио је Ћатић.
Уз помоћ „Гугл стрит вју“ аутомобила снимљено је више од 30.000 километара путева у Сарајеву, Бањалуци, Мостару, Требињу, Тузли, Зеници, Бијељини, Бихаћу и другим градовима. На тај начин створене су богате панорамске слике које омогућавају виртуелни обилазак најважнијих дијелова Босне и Херцеговине.
Наука и технологија
Гугл повукао потез, има ли разлога за страх? АИ сада може бити коришћен за развој оружја
Ове фотографије приказују најпознатије знаменитости земље — од сарајевске Вијећнице и Башчаршије, преко УНЕСКО споменика у Мостару, Вишеграду и Стоцу, до тврђаве Кастел у Бањалуци и прелијепих призора ријеке Врбас.
„Гугл стрит вју“ је технологија која омогућава виртуелно прегледавање улица и пејзажа широм свијета путем платформе „Гугл мапс“. Користећи панорамске фотографије снимљене специјалним возилима опремљеним камерама, корисници могу „прошетати“ кроз градове, села, знаменитости и природне предјеле, истражујући најудаљенија мјеста из удобности властитог дома. Ова технологија пружа реалистичан, детаљан и аутентичан приказ предјела, локалитета и културне баштине.
Да бисте започели своје виртуелно путовање, отворите „Гугл мапс“ на рачунару или мобилном уређају, пронађите мјесто које желите посјетити и повуците жуту икону Пегман на плаву линију да бисте ушли у стрит вју и истражили Босну и Херцеговину и свијет.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму