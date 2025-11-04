Logo

Фонд данас исплаћује дјечије додатке, материнске и пронаталитетне накнаде

У Републици Српској данас је почела редовна исплата права из система дјечије заштите за октобар, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.

Октобарска исплата додатка на дјецу обухвата 17.083 дјеце, односно 10.011 корисника/родитеља за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу из вулнерабилних категорија. За исплату овог права обезбијеђено је 2.581.058 КМ.

Материнским додатком за октобар обухваћено је 3.593 мајке/породиље, а за исплату овог права издвојено је 1.458.758 КМ.

marke novac pare

Република Српска

Почиње исплата дјечијег додатка у Српској

Данас почиње и исплата права на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете које је остварило 186 мајки/породиља, односно 138-оро трећерођене и 53 четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 106.650 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 385.500 КМ за 755 породиља (мајки, односно 771 дијете) новорођенче.

Исплатом за октобар за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 323.547 КМ.

Из Фонда за дјечију заштиту Републике Српске обавјештавају кориснике да се за остваривање права могу обратити пословницама Фонда у мјестима пребивалишта.

