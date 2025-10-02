Уобичајена грешка при прању дјечијих јакница може их озбиљно оштетити

Дјеца их носе свакодневно па неријетко долазе у контакт с разним нечистоћама. Иако је често прање нужно, једна уобичајена грешка коју родитељи чине може довести до оштећења овог одјевног комада.

Наиме, како објашњава стручњак за одјећу Паул Граy, прање дјечијих јакница у машини за веш није проблематично само по себи, али кључно је обратити пажњу на производе који се при томе користе.

Свијет Захарова: Kриминалан план ЕУ неће остати без одговора

Граy упозорава да се код водоотпорних материјала не би требали користити стандардни детерџенти и омекшивачи за веш. Умјесто тога, препоручује кориштење специјализираних средстава за прање водоотпорне одјеће или чак прање без икаквог детерџента.

Прије самог прања, капут је потребно припремити односно очистити површинску прљавштину, закопчати све затвараче и тек тада ставити у машину. Препоручена температура прања је 30 степени, уз додатно испирање.

Након прања, јакну треба осушити природним путем или у сушилици на ниској до средњој температури. Али, важно је нагласити – увијек провјерите упуте за његу на етикети како бисте избјегли евентуално оштећење материјала.

Једна наизглед мала грешка попут погрешног детерџента може значити "крај водоотпорности" јакне, што може бити посебно незгодно у зимским мјесецима. Уз пар једноставних корака, дјечија одјећа може остати чиста, функционална и дуготрајна.