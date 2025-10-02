Logo

Уобичајена грешка при прању дјечијих јакница може их озбиљно оштетити

Извор:

Кликс

02.10.2025

17:30

Коментари:

0
Вртић дјеца игра
Фото: Artem Podrez/Pexels

С доласком хладнијих дана, јакне постају неизоставан дио сваког ормара.

Дјеца их носе свакодневно па неријетко долазе у контакт с разним нечистоћама. Иако је често прање нужно, једна уобичајена грешка коју родитељи чине може довести до оштећења овог одјевног комада.

Наиме, како објашњава стручњак за одјећу Паул Граy, прање дјечијих јакница у машини за веш није проблематично само по себи, али кључно је обратити пажњу на производе који се при томе користе.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Kриминалан план ЕУ неће остати без одговора

Граy упозорава да се код водоотпорних материјала не би требали користити стандардни детерџенти и омекшивачи за веш. Умјесто тога, препоручује кориштење специјализираних средстава за прање водоотпорне одјеће или чак прање без икаквог детерџента.

Прије самог прања, капут је потребно припремити односно очистити површинску прљавштину, закопчати све затвараче и тек тада ставити у машину. Препоручена температура прања је 30 степени, уз додатно испирање.

Након прања, јакну треба осушити природним путем или у сушилици на ниској до средњој температури. Али, важно је нагласити – увијек провјерите упуте за његу на етикети како бисте избјегли евентуално оштећење материјала.

Једна наизглед мала грешка попут погрешног детерџента може значити "крај водоотпорности" јакне, што може бити посебно незгодно у зимским мјесецима. Уз пар једноставних корака, дјечија одјећа може остати чиста, функционална и дуготрајна.

Подијели:

Таг:

djeca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

Регион

Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

1 ч

0
Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

Република Српска

Додик за руске медије: Са Путином о актуелној ситуацији и новим договорима за будућност

1 ч

8
Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

Свијет

Кремљ: То ће бити нова опасна ескалација

1 ч

0
Мароко протести сукоби

Свијет

Крвопролиће на улицама Марока, има мртвих: Демонстранти покушали упасти у полицијску станицу

1 ч

0

Више из рубрике

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

Савјети

Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

4 ч

0
Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Савјети

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

8 ч

0
Хљеб

Савјети

Овај хљеб се сматра најздравијим: Дијететичари га препоручују

10 ч

0
Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

Савјети

Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

18

58

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

18

57

Централне вијести, 02.10.2025.

18

51

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

18

44

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner