Крвопролиће на улицама Марока, има мртвих: Демонстранти покушали упасти у полицијску станицу

Извор:
Танјуг
02.10.2025
17:16
У сукобу са полицијом на југу Марока убијена су два учесника протеста, који су били међу онима који су покушавали да упадну у полицијску станицу, јавили су данас државни медији у тој земљи.
Демонстрације потресају Мароко већ пети дан, а подстиче их група "Ген З 212", која је недавно формирана на интернет платформи Дискорд, чији су организатори непознати, преноси данас Франце24.
Мароканско Министарство унутрашњих послова саопштило је јуче да је више од 400 људи ухапшено, а скоро 300 повријеђено током скупова на којима се захтијевају реформе у секторима јавног здравства и образовања.
На протестима током протекле вечери, група је покушала да "нападне" полицијску станицу близу приобалног града Агадира, објавила је владина новинска агенција МАП, позивајући се на локалне званичнике.
У сукобу младих и полиције на протестима повријеђено више од 280 особа
Неименовани званичници су за МАП рекли да су полицајци "били приморани да употребе своје службено оружје, у легитимној самоодбрани, како би одбили напад", који је имао за циљ "заплијену муниције, опреме и службеног оружја".
"Током овог покушаја, двије особе су преминуле од прострелних рана, док су друге повријеђене током учешћа у нападу", рекли су званичници.
Стотине демонстраната окупило се у сриједу у неколико мароканских градова, међу којима су Казабланка, Тангер и Тетуан.
Демонстранти су позивали на "пад корупције", као и на "слободу, достојанство и социјалну правду", а неки су захтјевали да премијер те земље Азиз Аханнух поднесе оставку.
Локални медији су извијестили о инцидентима вандализма у Сиди Бибију близу Агадира и у малим градовима које "Ген З 212" није означио као мјеста протеста.
Група "ГенЗ 212" поручила је на друштвеним мрежама да одбацује насиље и да ће наставити мирне протесте.
(Тањуг)
