Захарова: Kриминалан план ЕУ неће остати без одговора

План ЕУ да користи руску имовину у корист Украјине је криминалан и неће остати без посљедица, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
''Поступци које сугеришу промјене у правном статусу руске имовине више неће значити замрзавање или блокирање, већ произвољно располагање туђом имовином, односно обичну крађу'', рекла је Захарова.
Она је истакла да никакви псеудо-правни трикови адвоката из европских пријестоница не могу сакрити или порицати криминалну природу ових намјера које су очигледне цијелом свијету.
Захарова: Москва спремна да српском народу и даље пружа подршку
Захарова је додала да ће иницијатори и учесници у таквим мјерама експропријације сносити посљедице.
''Мислим да су свјесни тога'', рекла је Захарова.
Он је упозорила да ће сваки покушај ЕУ да заплијени руску имовину наићи на оштар одговор.
''Русија има довољан арсенал контрамјера и средства за одговарајући политички и економски одговор'', навела је Захарова, додајући да ће европски порески обвезници сносити цијену поступака предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен.
