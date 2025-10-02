Апсолутни хит! Милион Xiaomi телефона ове серије продатo за 2 дана

02.10.2025
16:52
Коментари:0
Телефони Xiaomi серије 17 су апсолутни хит.
Лу Веибинг, предсједник Xiaomi групе, открио је да је компанија забиљежила пораст потражње и да сада повећава производњу како би пратила интересовање потрошача.
За само два дана од лансирања, Xiaomi серија 17 је премашила милион продатих јединица.
Модел Xiaomi 17 Pro Max чинио је више од половине цјелокупне продаје, а затим слиједи Pro верзија. Оба уређаја су успешно прешла цијену од 6.000 јуана (око 800 евра).
Након критика због недостатка опције од 1TB у стандардном моделу Xiaomi 17 приликом лансирања, Xiaomi је одлучио да започне масовну производњу верзије са 1TB меморије.
Веибинг је нагласио да је серија 17 већ надмашила Xiaomi 15 по брзини продаје и изразио је увјерење да ће укупне количине премашити оне претходне генерације.
Упркос несташици залиха и великој потражњи за одређеним конфигурацијама, Xiaomi се обавезао да ће повећати понуду како би купци могли брже да добију своје уређаје, преноси Б92.
