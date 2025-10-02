Logo

Апсолутни хит! Милион Xiaomi телефона ове серије продатo за 2 дана

02.10.2025

16:52

Апсолутни хит! Милион Xiaomi телефона ове серије продатo за 2 дана
Фото: Unsplash

Телефони Xiaomi серије 17 су апсолутни хит.

Лу Веибинг, предсједник Xiaomi групе, открио је да је компанија забиљежила пораст потражње и да сада повећава производњу како би пратила интересовање потрошача.

За само два дана од лансирања, Xiaomi серија 17 је премашила милион продатих јединица.

Samsung

Наука и технологија

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Модел Xiaomi 17 Pro Max чинио је више од половине цјелокупне продаје, а затим слиједи Pro верзија. Оба уређаја су успешно прешла цијену од 6.000 јуана (око 800 евра).

Након критика због недостатка опције од 1TB у стандардном моделу Xiaomi 17 приликом лансирања, Xiaomi је одлучио да започне масовну производњу верзије са 1TB меморије.

Mobilni telefon

Наука и технологија

Google пред плаћањем одштете од 425,7 милиона долара због шпијунаже

Веибинг је нагласио да је серија 17 већ надмашила Xiaomi 15 по брзини продаје и изразио је увјерење да ће укупне количине премашити оне претходне генерације.

Упркос несташици залиха и великој потражњи за одређеним конфигурацијама, Xiaomi се обавезао да ће повећати понуду како би купци могли брже да добију своје уређаје, преноси Б92.

