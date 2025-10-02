Logo

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

02.10.2025

16:39

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Лазар Маринковић, наводни вођа навијачке групе Анти-Роми, ухапшен је због сумње да се потукао у кафићу у Вишњичкој бањи, након чега се догодила пуцњава у којој је пет особа рањено.

Двојица рањених мушкараца који се налазе у болници на лијечењу, који одбијају сарадњу са полицијом, осумњичени су за пуцњаву и они ће бити испитани након што се опораве.

На Инстаграм страници “Србија.сад”, објављен је снимак са сигурносних камера на којем се види бијели комби који пролази улицом, скреће десно, а потом се појављује група од више од десет младића.

На снимку се види да се дио упутио ка угоститељском објекту у којем се догодила пуцњава, док је остатак прешао улицу како би био прекопута локала. Такође, на снимку се види како неки од окупљених предмете налик на шипке и бејзбол палице.

Једна жена у тешком стању

Према незваничним сазнањима Блица, сумња се да је крвавом обрачуну претходила туча.

Подсјетимо, у пуцњави је повријеђено више особа. Једна жена је завршила на реанимацији, док су три мушкарца и још једна жена рањени у пуцњави у једном локалу у Вишњичкој бањи.

Иако су прве информације указивале да је једна жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживјели су је!

Незванично, тешко рањена је Д.В. (51), док су мушкарац О.А. (59) и жена Љ.М. (42) задобили повреде и превезени су у Ургентни центар. Поред њих рањена су и још два мушкарца.

