Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

02.10.2025

16:20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Скоро сви парови другог кола Мастерса у Шангају су комплетирани, па су тако Новак Ђоковић и Јаник Синер добили своје противнике, а и остали окршаји ће сигурно бити занимљиви када се погледа распоред за остатак турнира.

Послије испадања Ласла Ђереа и предаје Хамада Међедовића, само је Новак Ђоковић од српских представника сигуран у другој рунди такмичења.

Миомир Кецмановић је у једном од два пара првог кола који још увијек није одигран, тако да би Србија још увијек могла да се нада да ће два своја играча гледати у наставку Шангаја.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић у полуфиналу УС Опена: Слиједи спектакл са Алкарасом

ОВО СУ ПАРОВИ ДРУГОГ КОЛА МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ:

Муте - Кецмановић/Тијен

Казо - Нори

Давидович Фокина - Арналди

Сврчина - Медведев

Хачанов - Шанг

Боржеш - Цицицпас

Накашима - Мајжак

Уго Карабељи - Де Минор

Зверев - Роаје

Риндеркнеш - Микелсен

Шаповалов - О'Конел

Алис - Лехечка

Оже Алијасим - Табило

Де Јонг - Меншик

Дардери - Бу/Ј. М. Серундоло

Комесања - Мусети

Шелтон - Гофан

Бонзи - Дијало

Ф. Серундоло - Манарино

Бергс - Руд

Рубљов - Нишиока

Мунар - Коболи

Тијафо - Ханфман

Чилић - Ђоковић

Фриц - Марожан

Нарди - Мпеши Перикар

Амбер - Томпсон

Баез - Руне

Бублик - Вашеро

Белучи - Махач

Грикспор - Бруксби

Алтмајер - Синер

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Карлос Алкараз

