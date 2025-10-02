Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

02.10.2025
16:20
Коментари:0
Скоро сви парови другог кола Мастерса у Шангају су комплетирани, па су тако Новак Ђоковић и Јаник Синер добили своје противнике, а и остали окршаји ће сигурно бити занимљиви када се погледа распоред за остатак турнира.
Послије испадања Ласла Ђереа и предаје Хамада Међедовића, само је Новак Ђоковић од српских представника сигуран у другој рунди такмичења.
Миомир Кецмановић је у једном од два пара првог кола који још увијек није одигран, тако да би Србија још увијек могла да се нада да ће два своја играча гледати у наставку Шангаја.
Тенис
Ђоковић у полуфиналу УС Опена: Слиједи спектакл са Алкарасом
ОВО СУ ПАРОВИ ДРУГОГ КОЛА МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ:
Муте - Кецмановић/Тијен
Казо - Нори
Давидович Фокина - Арналди
Сврчина - Медведев
Хачанов - Шанг
Боржеш - Цицицпас
Накашима - Мајжак
Уго Карабељи - Де Минор
Зверев - Роаје
Риндеркнеш - Микелсен
Шаповалов - О'Конел
Алис - Лехечка
Оже Алијасим - Табило
Де Јонг - Меншик
Дардери - Бу/Ј. М. Серундоло
Комесања - Мусети
Шелтон - Гофан
Бонзи - Дијало
Ф. Серундоло - Манарино
Бергс - Руд
Рубљов - Нишиока
Мунар - Коболи
Тијафо - Ханфман
Чилић - Ђоковић
Фриц - Марожан
Нарди - Мпеши Перикар
Амбер - Томпсон
Баез - Руне
Бублик - Вашеро
Белучи - Махач
Грикспор - Бруксби
Алтмајер - Синер
Најновије
Најчитаније
16
33
16
32
16
29
16
20
16
06
Тренутно на програму