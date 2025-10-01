Чилић на мегдан Новаку Ђоковићу

01.10.2025
11:52
Коментари:0
Хрватски тенисер Марин Чилић пласирао се у друго коло Мастерса у Шангају, пошто је данас у првом колу побиједио Николоза Басилашвилија из Грузије 6:3, 7:6 (7:5).
Меч је трајао 90 минута. Чилић је тренутно 97. тенисер свијета, док се Басилашвили налази на 104. мјесту АТП листе. Чилић ће у другом колу Мастерса у Шангају играти против српског тенисера Новака Ђоковића, који је био слободан у првом колу. Српски и хрватски тенисер су одиграли 21 меч у каријери, а Ђоковић води 19:2 у побједама.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара, преноси танјуг.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму