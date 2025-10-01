Logo

Чилић на мегдан Новаку Ђоковићу

01.10.2025

11:52

Коментари:

0
Чилић на мегдан Новаку Ђоковићу
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Хрватски тенисер Марин Чилић пласирао се у друго коло Мастерса у Шангају, пошто је данас у првом колу побиједио Николоза Басилашвилија из Грузије 6:3, 7:6 (7:5).

Меч је трајао 90 минута. Чилић је тренутно 97. тенисер свијета, док се Басилашвили налази на 104. мјесту АТП листе. Чилић ће у другом колу Мастерса у Шангају играти против српског тенисера Новака Ђоковића, који је био слободан у првом колу. Српски и хрватски тенисер су одиграли 21 меч у каријери, а Ђоковић води 19:2 у побједама.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара, преноси тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Marin Čilić

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јаник Синер покорио Пекинг за 21. титулу у каријери

Тенис

Јаник Синер покорио Пекинг за 21. титулу у каријери

5 ч

0
Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

Тенис

Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

21 ч

0
Карлос Алкараз отказао Мастерс у Шангају

Тенис

Карлос Алкараз отказао Мастерс у Шангају

23 ч

0
Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

Тенис

Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner