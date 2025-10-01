Logo

Јаник Синер покорио Пекинг за 21. титулу у каријери

01.10.2025

10:00

Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Други тенисер свијета Јаник Синер побједник је АТП турнира из серије 500 у Пекингу.

Италијан је у данашњем финалу побиједио Американца Лернера Тијена 6:2, 6:2. Меч је трајао 73 минута. Италијански тенисер је тријумфом у главном граду Кине стигао до треће титуле у овој години, а 21. у каријери.

Ово му је био други трофеј у Пекингу. Тренутно 52. свијета којем је ово било прво финале није имао рјешење за Италијана који је доминирао од почетка до краја. АТП турнир у Пекингу се играо за наградни фонд од 4.016.050 долара..

