Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

Годину дана након допинг афере која је потресла тениски свијет, Ђакомо Налди, некадашњи физиотерапеут Јаника Синера, одлучио је да по први пут јавно говори о свему што се догодило.
У интервјуу за "La Gazzetta dello Sport" открио је да и даље осјећа горчину због начина на који је окончана његова сарадња са италијанским тенисером.
Подсјетимо, Синер је у марту 2024. године током турнира у Индијан Велсу двапут био позитиван на клостебол. Утврђено је да је узрок био медицински спреј који му је дао физиотерапеут Умберто Ферара, а који је садржао трагове забрањене супстанце.
Иако је Налди остао у тиму током истраге, неколико дана прије УС Опена 2024. године отпуштен је уз објашњење да је Синер "изгубио повјерење".
Италијан је на крају договорио тромјесечну суспензију са Свјетском антидопинг агенцијом, али није пропустио ниједан гренд слем. Додатни шок јавности изазвао је повратак Фераре у Синеров тим послије Вимблдона 2025, док Налди није добио нову прилику.
"Никада нисам желио да коментаришем оно што се десило са Синеровим тимом, и наставићу да то не радим. Иако је то инцидент који ме је повриједио, и лично и професионално. Чак и током поступка, увијек смо имали добар однос. Увијек сам се понашао коректно; никада нисам тражио публицитет. Ово су прве званичне изјаве које дајем откако се све догодило", рекао је Налди.
Он је нагласио да су му током процеса често "стављали ријечи у уста", што је, како каже, изазвало мржњу и контроверзе на друштвеним мрежама.
"За разлику од других, ја никада нисам рекао ништа о ономе што се догодило, и мислим да је моја искреност била очигледна и цјењена. Разговарали смо, било је срдачно, дијелили смо приватне ствари. Изнад свега, људски однос остаје и послије случаја који нас је задесио, и сви знамо да је то била несрећна серија околности", истакао је.
Налди је открио да је и након прекида сарадње остао у контакту са неким члановима тима.
"Видио сам Дарена Кејхила, који је увијек био врло љубазан, и срео сам Умберта Ферару. Долазим из кошарке, увијек сам покушавао да унесем тимски дух и у Синеров тим, и то је била једна од највише цјењених ствари. Иако је сарадња завршена, нема зле крви. Оно што се догодило не може да се промијени, али морамо да идемо даље. Живот иде даље", закључио је Налди.
