Ђоковић добио жријеб за АТП Шангај

29.09.2025

08:13

Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Српски тенисер Новак Ђоковић добио је жријеб за АТП Шангај.

Чека га нови турнир, за који се опредијелио на изненађење многих у тениској јавности, иако се ради о турниру на ком има лијепу традицију и репутацију.

Најбољи тенисер свих времена биће слободан у првом колу, а онда иде на бољег из Чилић - Муте. Потом су му потенцијални ривали у трећем колу Тијафо и Сонего, па су нове опције за 4. коло Рубљов и Коболи. У четвртфиналу би могао да игра против Шелтона или Руда, у полуфиналу против Синера, опције за финале су Алкарас и Зверев, пише Блиц Спортал.

Новак Ђоковић је на изненађење јавности и свих својих навијача, одлучио да заигра на мастерсу у Шангају који је на програму од 30. септембра до 13. октобра.

Nikola Jokić

Кошарка

Аларм у Денверу: Ајкуле круже око Јокића

Новак ће појурити пету титулу на далеком истоку где је подизао пехар 2012, 2013, 2015. и 2018. године. Прије годину дана га је зауставио сјајни Јаник Синер побиједивши га у финалу са 7:6, 6:3, што значи да ће, у овом тренутку четврти рекет свијета бранити 640 бодова.

Након мастерса у Шангају, Ђоковић ће кренути пут Саудијске Арабије где ће играти средином октобра на егзибицији Шест краљева.

Ђоковић је ове сезоне играо полуфинала на сва четири гренд слема, освојио Женеву и дошао до 100. АТП титуле, а видјећемо да ли ће за разлику од прошле године, Ноле промијенити одлуку и играти и на завршном Мастерсу у Торину, за који се још увијек није званично квалификовао.

Новак Ђоковић

