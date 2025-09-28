Logo

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

28.09.2025

15:40

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

Великан хрватског и светског тениса Никола Пилић, сахрањен је ове суботе на гробљу у Опатији, преноси портал "подуцкун.нет".

Сахрани је присуствовао и Новак Ђоковић, који је одржао емотиван говор.

Погреб је одржан у кругу породице, пријатеља и бројних тенисера које је Пилић током своје импресивне каријере подучавао и усмјеравао, не само као тренер, већ и као ментор.

Никола Пилић је преминуо у Опатији, граду у којем је живио и гдје је заједно са супругом Милицом Мијом Адамовић водио своју познату тениску академију.

На посљедњем опроштају присуствовали су многи истакнути играчи, укључујући Новака Ђоковића, Марија Анчића и Ивана Љубичића, док је вијенац послао и Слободан "Боба" Живојиновић.

"Ми смо, у суштини, његови ученици и настављачи његовог насљеђа. Као што смо и прије говорили, његов дух ће живјети заувијек. Докле год ми будемо ту, бићемо посвећени слављењу свега што је учинио за тенис - било то хрватски, српски, европски или свјетски. Хвала ти, Нико, и уздравље…", рекао је Ђоковић.

