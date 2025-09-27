Logo

Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

Извор:

Б92

27.09.2025

11:35

Коментари:

0
Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу
Фото: Tanjug

Италијански тенисер Јаник Синер победио је Француза Теренса Атмана 2:1 за пласман у треће коло турнира у Пекингу.

Другом играчу на АТП листи било је потребно скоро два и по сата да сломи јак отпор 68. играча са листе који је у поље четвороструког гренд слем шампион одсервирао 11 асева.

Синер је узвратио са три неодбрањива почетна ударца, али је зато био далеко успјешнији у другим сегментима игре. Праву разлику донијели су му бољи проценти поена послије првог сервиса, као и након другог.

Доктор

Здравље

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

Француз је имао чак девет брејк прилика против Синера, три је искористио, док је момак из Јужног Тирола од девет брејк шанси које су му се указале, искористио пет.

Након првог сета, који је лако припао Синеру без изгубљеног сервис гема (6:4) други дио меча је био крајње необичан - чак пет пута су играчи, збирно гледајући, губили гемове на свој сервис.

Један више брејк зарадио је Атман, што му је и донијело поравнање у сетовима, на изненађење многих.

policija njemacka

Свијет

Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

У сету одлуке, ипак, није било ни трунке дилеме. Синер је заиграо шампионски, како може, био је најбоља верзија себе и "одувао" Француза за пролаз у треће коло турнира и мегдан са Мађаром Фабијаном Марожаном.

(Б92)

Подијели:

Таг:

Јаник Синер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

Здравље

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

1 ч

0
Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Свијет

Италијански бизнисмен убијен у Албанији

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руски ПВО оборио 55 украјинских дронова

1 ч

0
Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

Република Српска

Кошарац: Лагумџија покушава да ушићари покоји политички поен

1 ч

0

Више из рубрике

Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

Тенис

Новак сазнао ривала за финале „Шест краљева“

15 ч

0
Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

Тенис

Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

1 д

0
Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

Тенис

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

1 д

0
Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

Тенис

Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner