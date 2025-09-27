Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

Извор:
Б92
27.09.2025
11:35
Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер победио је Француза Теренса Атмана 2:1 за пласман у треће коло турнира у Пекингу.
Другом играчу на АТП листи било је потребно скоро два и по сата да сломи јак отпор 68. играча са листе који је у поље четвороструког гренд слем шампион одсервирао 11 асева.
Синер је узвратио са три неодбрањива почетна ударца, али је зато био далеко успјешнији у другим сегментима игре. Праву разлику донијели су му бољи проценти поена послије првог сервиса, као и након другог.
Здравље
Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије
Француз је имао чак девет брејк прилика против Синера, три је искористио, док је момак из Јужног Тирола од девет брејк шанси које су му се указале, искористио пет.
Након првог сета, који је лако припао Синеру без изгубљеног сервис гема (6:4) други дио меча је био крајње необичан - чак пет пута су играчи, збирно гледајући, губили гемове на свој сервис.
Један више брејк зарадио је Атман, што му је и донијело поравнање у сетовима, на изненађење многих.
Свијет
Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке
У сету одлуке, ипак, није било ни трунке дилеме. Синер је заиграо шампионски, како може, био је најбоља верзија себе и "одувао" Француза за пролаз у треће коло турнира и мегдан са Мађаром Фабијаном Марожаном.
Најновије
Најчитаније
12
33
12
27
12
26
12
18
12
16
Тренутно на програму