Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

26.09.2025

09:07

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!
Фото: Танјуг / АП

Српски тенисер Новак Ђоковић слободан је на старту егзибиционог турнира Слем шест краљева у Ријаду, а у полуфиналу ће играти против побједника меча Јаник Синер - Стефанос Циципас, најавили су организатори престижног турнира који окупља најбоље.

На тај начин ћемо вјероватно имати репризу полуфинала из прошле године, када су Саудијци први пут организовали престижно такмичење најбоиљих тенисера свијета. Додуше, Циципас је ове године велики уљез, али добро...

Италијан је тада поразио Србина 2-1 и касније подигао пехар на такмичењу које сваком учеснику гарантује 1.500.000 долара, док побједник кући носи укупно 6.000.000! Оно што је велики преседан јесте чињеница да је Ноле као велика тениска легенда повлашћен у односу на другог тенисера свијета, иако заузима четврто мјесто. Исто важо и у односу на Зверева, који је трећи.

Вода-10092025

У другом четвртфиналу се састају усправо Александер Зверев и Тејлор Фриц, а побједника чека Карлос Алкараз, који тренутно заузима прво мјесто на АТП листи.

Егзибициони турнир у Ријаду играће се од 15. до 18. октобра, а сваки тенисер ће само за долазак у главни град Саудијске Арабије.

(Телеграф.рс)

