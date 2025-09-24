Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Извор:
Спутник Србија
24.09.2025
17:10
Коментари:0
Фондација Новак Ђоковић је под отвореним небом, на тениском терену у београдском Блоку 23 који је у мају ове године отворила заједно са брендом Лакост, приредила специјалну пројекцију филма „Изгубљени дрим тим“ намијењену младим спортистима и њиховим родитељима, у оквиру стратешког програма Фондације „Путем шампиона“.
Циљ догађаја био је да нове генерације кроз снажне спортске приче науче важне животне лекције о љубави према спорту, тимском јединству и припадности националном тиму.
Прије пројекције, национална директорка Фондације Новак Ђоковић, Маја Кремић, поздравила је све присутне у име оснивача Фондације, Новака и Јелене Ђоковић, захвалила се Милошу Ивановићу, продуценту филма, што је баш Фондацију одабрао да заједно промовишу вриједности које дијеле – прије свега поштовање и заједништво.
Потом је истакла да је пројекција посвећена Николи Пилићу, који није само имао велики утицај на лични и спортски развој најбољег тенисера свих времена, већ је био и велики Југословен и човјек који је увек неговао заједништво.
„Ники, знамо да вечерас гледаш са нама“, закључила је своје обраћање Кремић.
Након филма одржан је панел „Путем шампиона“, чија је ауторка и некадашња ФЕД Цуп репрезентативка Србије, Ана Јовановић, угостила Братислава Бату Ђорђевића, легендарног кошаркашког тренера и оца једног од наших најбољих кошаркаша свих времена, Александра Саше Ђорђевића.
Разговору о порукама филма придружио се и продуцент Милош Ивановић. Своје обраћање Бата Ђорђевић започео је сећањем на Николу Пилића, а онда се осврнуо на филм.
„Тужан сам изашао из сале, присјетивши се тадашње туге због распада Југославије, али и посебно емотиван због свега кроз шта су ти момци пролазили, које одлично познајем. Пратио сам сва збивања од куће, проживљавао све и као тренер и као родитељ. Они су фантастични људи и спортисти који су кроз ове изазове показали колике су величине – и такви су и данас”, истакао је Бата Ђорђевић, те додао:
„У најтежим ситуацијама врхунски спортиста треба да се понаша на прави начин и да учини све како би сачувао заједништво тима. Сви су тада били, а и данас су остали чврсто повезани јер су кроз спорт то научили, уз стручни штаб репрезентације на челу са феноменалним Душаном Дудом Ивковићем, који је одлично знао да ради са њима”, додао је Ђорђевић и закључио:
„Посебна карактеристика и вредност сваког члана тог тима је да су они били стварани кроз генерације, преданим радом и стратешким приступом. Данас играчи могу да се купе новцем, али такве квалитете ће ријетко ко од њих имати!“
