Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Индекс

24.09.2025

17:07

Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу
Фото: Pixabay

Данас послијеподне један је аутомобил упао међу шине на загребачком Главном колодвору.

Ријеч је о дијелу пруге гдје се проводи реконструкција због чега је уклоњен камен око шина.

Будући да се ради о фреквентној локацији, дошло је до застоја трамваја. Аутомобил би ускоро требао бити уклоњен.

Видео можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

