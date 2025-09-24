Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Извор:
Индекс
24.09.2025
17:07
Коментари:0
Данас послијеподне један је аутомобил упао међу шине на загребачком Главном колодвору.
Ријеч је о дијелу пруге гдје се проводи реконструкција због чега је уклоњен камен око шина.
Будући да се ради о фреквентној локацији, дошло је до застоја трамваја. Аутомобил би ускоро требао бити уклоњен.
Видео можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
