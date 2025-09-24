Једна од најјачих олуја у историји погодила је Азију, носи све пред собом

24.09.2025
16:58
Коментари:0
Супертајфун Рагаса, једна од најјачих олуја које су погодиле Азију у посљедњих неколико година, ударила је у сриједу у Хонг Конг и јужну обалу Кине, доносећи таласе више од уличних свјетиљки.
Олуја је зауставила живот у региону након што је за собом оставила смртоносна разарања на Тајвану и Филипинима, где је најмање 27 људи погинуло, пише АП њуз .
Скоро два милиона евакуисаних у Кини
Скоро 1,9 милиона људи је евакуисано у јужној кинеској провинцији Гуангдонг, економском центру земље. Метеоролошка станица у граду Чуандао забиљежила је ударе вјетра од 241 км/х, што је највећа брзина забиљежена у граду Ђијангмен од када се води евиденција. Државна телевизија CCTV је извијестио да је тајфун стигао до острва Хајлинг око 17 часова по локалном времену, са ветровима брзине 144 км/х. Јаки вјетрови су чупали дрвеће и оштећивали зграде, док су јаке кише драстично смањиле видљивост.
Занимљивости
Ово су најнегативнији хороскопски знакови
Због предвиђеног кретања тајфуна ка западу, неке железничке линије у региону Гуангси су у четвртак обустављене. Кинеске власти су издвојиле десетине милиона долара за помоћ погођеним подручјима. У десетак градова, школе и фабрике су привремено затворене, а саобраћај је обустављен, али нека мјеста даље од епицентра удара се припремају за нормализацију живота како вјетар слаби.
At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2
Хонг Конг и Макао погођени вјетром и таласима
Становнике Хонг Конга пробудили су јаки удари вјетра рано у сриједу ујутру. Многи су на друштвеним мрежама дијелили слике срушених кухињских напа и дизалица које се опасно љуљају. Вјетар је одувао дијелове крова са пјешачког моста и оборио стотине дрвећа широм града, а чамац се срушио на обалу, разбивши стаклене ограде.
Подручја дуж ријека и шеталишта су била поплављена, укључујући бициклистичке стазе и игралишта. 90 повријеђених је збринуто у болницама. Видео снимак који приказује воду како се улива кроз врата хотела и плави унутрашњост постао је виралан.
This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before. — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025
I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…
Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE
У оближњем Макау, познатом по казинима, улице су биле преплављене рушевинама. Продавнице и школе су биле затворене, а летови отказани. Стотине људи је потражило склониште у импровизованим центрима, док су спасилачке екипе користиле гумене чамце да би спасиле заробљене становнике. Струја је била искључена у неким нижим, поплављеним подручјима из безбједносних разлога.
Једна од најјачих олуја у историји
Хонгконшка опсерваторија је известила да је Рагаса имао вјетрове близу свог центра од око 195 км/х и да је заобишао град око 100 километара. Олује са вјетровима већим од 185 км/х категоришу се као супертајфуни како би се упозорила јавност на екстремну опасност. Према опсерваторији, Рагаса је најјачи тропски циклон у сјеверозападном Пацифику и Јужном кинеском мору ове године. Прелиминарне анализе га сврставају на другу најјачу олују у Јужном кинеском мору од 1950. године, изједначену са тајфунима Саола из 2023. и Јаги из 2024. године.
Прије него што је стигао до Кине, Рагаса је изазвао смртне случајеве и велику штету на Тајвану и Филипинима. На Тајвану је 17 људи погинуло након што су јаке кише изазвале преливање акумулације у округу Хуалијен у уторак. Клизишта су уништила мостове и претворила путеве у ријеке које су односиле возила и намјештај.
Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.— AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025
With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo
Спасиоци су успјели да контактирају више од 100 људи до којих раније није било могуће доћи. Укупно 32 особе су повријеђене на острву.
Најмање 10 смртних случајева пријављено је на сјеверу Филипина. Међу жртвама је седам рибара који су се удавили након што је њихов чамац у понедјељак погодио олујни вјетрови и огромни таласи у близини града Санта Ана. Пет рибара се још увијек води као нестало. Олуја је погодила скоро 700.000 људи, од којих је 25.000 евакуисано у владине склоништа.
At 12:00 Wednesday, Jiangmen in South China’s Guangdong Province logged its strongest wind on record, with a local station measuring gusts of 67 m/s (above Beaufort scale 17). With the Typhoon #Ragasa coinciding with astronomical tide, some waters may see huge waves. The city has… pic.twitter.com/zFParIKxgd— Global Times (@globaltimesnews) September 24, 2025
Најновије
Најчитаније
18
09
18
03
18
02
17
57
17
54
Тренутно на програму