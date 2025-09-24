Logo

Једна од најјачих олуја у историји погодила је Азију, носи све пред собом

24.09.2025

16:58

Једна од најјачих олуја у историји погодила је Азију, носи све пред собом
Фото: Друштвена мрежа X/Eric Yeung

Супертајфун Рагаса, једна од најјачих олуја које су погодиле Азију у посљедњих неколико година, ударила је у сриједу у Хонг Конг и јужну обалу Кине, доносећи таласе више од уличних свјетиљки.

Олуја је зауставила живот у региону након што је за собом оставила смртоносна разарања на Тајвану и Филипинима, где је најмање 27 људи погинуло, пише АП њуз .

Скоро два милиона евакуисаних у Кини

Скоро 1,9 милиона људи је евакуисано у јужној кинеској провинцији Гуангдонг, економском центру земље. Метеоролошка станица у граду Чуандао забиљежила је ударе вјетра од 241 км/х, што је највећа брзина забиљежена у граду Ђијангмен од када се води евиденција. Државна телевизија CCTV је извијестио да је тајфун стигао до острва Хајлинг око 17 часова по локалном времену, са ветровима брзине 144 км/х. Јаки вјетрови су чупали дрвеће и оштећивали зграде, док су јаке кише драстично смањиле видљивост.

Због предвиђеног кретања тајфуна ка западу, неке железничке линије у региону Гуангси су у четвртак обустављене. Кинеске власти су издвојиле десетине милиона долара за помоћ погођеним подручјима. У десетак градова, школе и фабрике су привремено затворене, а саобраћај је обустављен, али нека мјеста даље од епицентра удара се припремају за нормализацију живота како вјетар слаби.

Хонг Конг и Макао погођени вјетром и таласима

Становнике Хонг Конга пробудили су јаки удари вјетра рано у сриједу ујутру. Многи су на друштвеним мрежама дијелили слике срушених кухињских напа и дизалица које се опасно љуљају. Вјетар је одувао дијелове крова са пјешачког моста и оборио стотине дрвећа широм града, а чамац се срушио на обалу, разбивши стаклене ограде.

Подручја дуж ријека и шеталишта су била поплављена, укључујући бициклистичке стазе и игралишта. 90 повријеђених је збринуто у болницама. Видео снимак који приказује воду како се улива кроз врата хотела и плави унутрашњост постао је виралан.

У оближњем Макау, познатом по казинима, улице су биле преплављене рушевинама. Продавнице и школе су биле затворене, а летови отказани. Стотине људи је потражило склониште у импровизованим центрима, док су спасилачке екипе користиле гумене чамце да би спасиле заробљене становнике. Струја је била искључена у неким нижим, поплављеним подручјима из безбједносних разлога.

Једна од најјачих олуја у историји

Хонгконшка опсерваторија је известила да је Рагаса имао вјетрове близу свог центра од око 195 км/х и да је заобишао град око 100 километара. Олује са вјетровима већим од 185 км/х категоришу се као супертајфуни како би се упозорила јавност на екстремну опасност. Према опсерваторији, Рагаса је најјачи тропски циклон у сјеверозападном Пацифику и Јужном кинеском мору ове године. Прелиминарне анализе га сврставају на другу најјачу олују у Јужном кинеском мору од 1950. године, изједначену са тајфунима Саола из 2023. и Јаги из 2024. године.

Прије него што је стигао до Кине, Рагаса је изазвао смртне случајеве и велику штету на Тајвану и Филипинима. На Тајвану је 17 људи погинуло након што су јаке кише изазвале преливање акумулације у округу Хуалијен у уторак. Клизишта су уништила мостове и претворила путеве у ријеке које су односиле возила и намјештај.

Спасиоци су успјели да контактирају више од 100 људи до којих раније није било могуће доћи. Укупно 32 особе су повријеђене на острву.

Најмање 10 смртних случајева пријављено је на сјеверу Филипина. Међу жртвама је седам рибара који су се удавили након што је њихов чамац у понедјељак погодио олујни вјетрови и огромни таласи у близини града Санта Ана. Пет рибара се још увијек води као нестало. Олуја је погодила скоро 700.000 људи, од којих је 25.000 евакуисано у владине склоништа.

