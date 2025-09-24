Прогноза до краја године: Шта нас чека у новембру и децембру?

Извор:
Курир
24.09.2025
16:43
У Србији се наредних дана очекује свјежије вријеме, а за викенд и почетком сљедеће седмице у већини мјеста највиша дневна температура биће од 16 до 20 степени, у кошевском подручју од четвртка до недјеље уз умјерен и јак југоисточни вјетар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.
- Током дана промјенљиво облачно, у четвртак и петак мјестимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком сљедеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним предјелима Србије - најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) и објавио сезонску прогнозу до марта наредне године која садржи информације о прогнози одступања средње мјесечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње мјесечне количина падавина.
У сезонској прогнози најављује се топлији и просјечно влажан октобар са михољским љетом.
- Средња минимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша за 0.5 до 1.5 степени у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 9.9 степени. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просјека, са вриједностима, које ће бити за 0.5 до 1.5 степени више у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 18.9 степени - наводи РХМЗ и додаје:
- Мјесечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просјека са вриједностима у просјеку до 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 38 mm.
Ове године очекује се и да ће новембар бити топлији и просјечно влажан.
- Средња минимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша за за 0.5 до један степен у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 5.2 степена. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просјека, са вриједностима у просјеку вишим за 0.5 до један у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 12.0 степени. Мјесечна сума падавина током новембра задржаваће се у границама вишегодишњег просјека, са вриједностима до пет mm нижим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 38 mm - пише РХМЗ.
Додаје и да ће децембар такође бити блажи и просјечно влажан, док се у Војводини, Мачви и Тимочкој крајини очекује блажи и влажнији мјесец.
- У већем дијелу Србије средња минимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша за 0.5 до 1.0 степен вишим, а у Неготинској Крајини изнад вишегодишњег просјека са вриједностима за 1.0 до 2.0 степена вишим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 1.6 степени - наводи се у прогнози:
- У већем дијелу Србије средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просјека, са вриједностима, које ће бити за 0.5 до 1.0, а у Бачкој и Западној Србији задржаваће се у границама вишегодишњег просјека, са вриједностима до 0.5ºС вишим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.2 степена. У већем дијелу Србије мјесечна сума падавина током децембра задржаваће се у границама вишегодишњег просјека са вриједностима у просјеку до 5 mm нижим, а у Војводини, Мачви и Тимочкој Крајини изнад вишегодишњег просјека са вриједностима за 5 mm до 10 mm вишим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 51 mm.
Први мјесец наредне године ће такође бити блажи и просјечно влажан са слабим или умјереним јутарњим мразевима током треће декаде јануара.
- Средња минимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша за за 0.5 до 1.0 степен у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност јануарске средње минималне температуре ваздуха око 0.3 степена. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просјека, са вриједностима у просјеку вишим за 0.5 до 1.5 степен у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 6.2 степена. Мјесечна сума падавина током јануара задржаваће се у границама вишегодишњег просјека, са вриједностима у просјеку до 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 48 mm.
Према сезонској прогнози фебруар ће у већем дијелу Србије бити просјечно хладан и просјечно влажан, а у Југозападној Србији и Неготинској Крајини просјечно хладан и влажнији. У првој половини фебруара умјерени, а могући и јаки јутарњи мразеви.
- Средња минимална температура ваздуха у фебруару задржаваће се у границама вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша до 0.5 у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 1.4 степена. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће у границама вишегодишњег просјека, са вриједностима, које ће у цијелој Србији бити до 0.5 степени више у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око седам степени - наводи РХМЗ и додаје:
- У већем дијелу Србије мјесечна сума падавина током фебруара задржаваће се у границама вишегодишњег просјека са вриједностима у просјеку до 5 mm вишим, а у Југозападној Србији и Неготинској Крајини биће изнад вишегодишњег просјека са вриједностима за 5 mm до 10 mm вишим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 45 mm.
Март наредне године биће блажи и просјечно влажан са могућим слабим или умјереним јутарњим мразевима.
- Средња минимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просјека, при чему ће њена вриједност у просјеку бити виша за за 0.5 до 1.0 степен у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини предвиђа се вриједност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 4.7 степени. Средња максимална температура ваздуха у марту биће изнад вишегодишњег просјека, са вриједностима у просјеку вишим за 0.5 до 1.0 степен у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.0 степени - пише РХМЗ и додаје:
- Мјесечна сума падавина током марта задржаваће се у границама вишегодишњег просјека, са вриједностима у просјеку до пет mm нижим у односу на вишегодишњи просјек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 37 mm.
