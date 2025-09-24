Logo

Метеоролози упозорили на урбане и бујичне поплаве

24.09.2025

14:03

Метеоролози упозорили на урбане и бујичне поплаве
Фото: АТВ

Облачно и нестабилно вријеме са кишом и пљусковима који могу бити праћени грмљавином преовладаваће данас у БиХ због чега метеоролози упозоравају на појаву урбаних и бујичних поплава.

"Падавине прије подне на западу и сјеверозападу Босне, а до краја дана или током ноћи и у остатку земље. Локално јачи пљускови се очекују у Херцеговини, западним, сјеверозападним и централним подручјима Босне, што може узроковати појаву урбаних и бујичних поплава", истакли су из Федералног хидрометеоролошког завода.

Како је саопштено, дневна температура зрака износиће од 19 до 26 степени.

алија балијагиц

Регион

Драма пред суђење убици Алији Балијагићу, адвокат жели да напусти предмет

