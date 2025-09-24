Метеоролози упозорили на урбане и бујичне поплаве

24.09.2025
14:03
Облачно и нестабилно вријеме са кишом и пљусковима који могу бити праћени грмљавином преовладаваће данас у БиХ због чега метеоролози упозоравају на појаву урбаних и бујичних поплава.
"Падавине прије подне на западу и сјеверозападу Босне, а до краја дана или током ноћи и у остатку земље. Локално јачи пљускови се очекују у Херцеговини, западним, сјеверозападним и централним подручјима Босне, што може узроковати појаву урбаних и бујичних поплава", истакли су из Федералног хидрометеоролошког завода.
Како је саопштено, дневна температура зрака износиће од 19 до 26 степени.
