Преминуо војвода Василије Видовић Васке

Извор:

АТВ

24.09.2025

11:59

Коментари:

0
Преминуо војвода Василије Видовић Васке
Фото: Printscreen/X/SRS

Легендарни командант са илијашког ратишта војвода Василије Видовић Васке преминуо је у 71. години у Београду након дуге и тешке болести.

Васке је преминуо синоћ у Земунској болници потврђено је у Српској радикалној странци.

Видовић, који је родом из Илијаша, био је један од оснивача СРС-а.

"Посљедњи поздрав нашем четничком војводи Василију Видовићу Васкету, пријатељу, брату, саборцу. Хвала за бескомпромисну борбу за српство, за Републику Српску и њено стварање и за Српску радикалну странку. Твоји радикали те никада неће заборавити. Нека ти је вјечна слава и хвала!", објављено је на званичној страници Српске радикалне странке.

Више пута је рањаван, а одликовале су га храброст и сналажљивост током борби на илијашком ратишту, гд‌је је увијек био у првим редовима.

Први предсједник Републике Српске Радован Караџић одликовао га је Златном медаљом за храброст и Сребрном медаљом за заслуге за народ.

Борио се и на ратишту у Хрватској.

Лидер СРС-а Војислав Шешељ својевремено га је именовао за војводу.

Датум сахране биће накнадно објављен.

