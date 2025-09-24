Преминуо војвода Василије Видовић Васке

Извор:
АТВ
24.09.2025
11:59
Легендарни командант са илијашког ратишта војвода Василије Видовић Васке преминуо је у 71. години у Београду након дуге и тешке болести.
Васке је преминуо синоћ у Земунској болници потврђено је у Српској радикалној странци.
Видовић, који је родом из Илијаша, био је један од оснивача СРС-а.
"Посљедњи поздрав нашем четничком војводи Василију Видовићу Васкету, пријатељу, брату, саборцу. Хвала за бескомпромисну борбу за српство, за Републику Српску и њено стварање и за Српску радикалну странку. Твоји радикали те никада неће заборавити. Нека ти је вјечна слава и хвала!", објављено је на званичној страници Српске радикалне странке.
Последњи поздрав нашем четничком војводи Василију Видовићу Васкету, пријатељу, брату, саборцу. Хвала за бескомпромисну борбу за Српство, за Републику Српску и њено стварање и за Српску радикалну странку. Твоји радикали те никада неће заборавити. Нека ти је вечна слава и хвала! pic.twitter.com/bhq9PmOWCy— Српски радикали (@srpski_radikali) September 24, 2025
Више пута је рањаван, а одликовале су га храброст и сналажљивост током борби на илијашком ратишту, гдје је увијек био у првим редовима.
Први предсједник Републике Српске Радован Караџић одликовао га је Златном медаљом за храброст и Сребрном медаљом за заслуге за народ.
Борио се и на ратишту у Хрватској.
Лидер СРС-а Војислав Шешељ својевремено га је именовао за војводу.
Датум сахране биће накнадно објављен.
