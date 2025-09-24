Logo

Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"

24.09.2025

10:40

Коментари:

4
Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"
Фото: Facebook

Исламиста Адил Ћенановић узнемиравао је српску породицу у Бихаћу због пуштања пјесме "Весели се српски роде". Ћенановић се појавио испред куће, како каже "четника или четникуше", те је узвикивао "Текбир-Алаху екбер".

Све је и објавио на мрежама, а упутио је и пријетње.

"Налазимо се у мјесту гдје је четник или четникушао пуштао Весел' се српски роде. Надам се да виш' тога неће бит' у 'оме (у овоме) граду, јер ово није Широки Бријег а ни Јајце. Мјештани су потврдили да је МУП УСК одрадио свој пос'о. Ми се надамо да из ове куће виш' никад се неће то догодит' и да се неће пустит'. Текбир! Алаху екбар! Па нек' се нађе тај који ће је одврнут'.", поручио је у својој објави.

Адил Ћенановић
Адил Ћенановић

Све се догодило средином августа, а Ћенановић је на глави носио повез на којем пише „Нема бога осим Алаха, Мухамед је Аллахов посланик("لا إله إلا الله محمد رسول الله).

На својим друштвеним мрежама, Ћенановић дијели радикално исламистичко поруке и ставове исламистичких теолога. Он је уједно и учесник бужимских маршева који годинама уназад узнемиравају јавност, а на које је повремено знала реаговати и европска заједница у БиХ. Позирао је и у мајицама одреда "Ел муџахедин".

Како то обично бива, Ћенановић је добио подршку своје "браће" који су оправдавали његове поступке уз ријечи да га "не могу оставити на цједилу након што је реаговао на провокације".

Треба напоменути и да је портал Крајина.ба, а преноси Слободна Босна објавила текст "Четничке пјесме одјекнуле у граду хероја", гдје су осудили пуштање те пјесме јер симболише на уништење које су преживјели Бишћани.

Cenanovic-Adil

Друштво

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

Неуки су такође написали да је пјесма "Весели се српски роде" симбол четничког покрета и њихових злочина, а колико је аутор текста необразован, без срама је наставио са објашњењем:

"Пјесма Весели се српски роде настала је у Другом свјетском рату и била је дио репертоара четничког покрета Драже Михаиловића а самим тим везана за идеологију четништва. Текст пјесме позива на окупљање и весеље српског народа у ратном и националистичком духу, величајући четничку борбу. Током ратова 1990-их, пјесма се често користила као симбол провокације, застрашивања и демонстрације српског национализма и четничке идеологије", пише новинар.

Да не би ширили, пјесму је написао ђакон Иван Црногорчевић, супруг Данице Црногорчевић која изводу ову пјесму од 28. јуна 2019. године.

Подијели:

Тагови:

Бихаћ

Alahu ekber

provokacija

prijetnje

radikalni islamista

Адил Ћенановић

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Ратне заставе и покличи, уз учествовање малољетника

БиХ

Ратне заставе и покличи, уз учествовање малољетника

8 мј

0
Одбијен приједлог за мјере забране осуђенима за злочине у Бужиму

БиХ

Одбијен приједлог за мјере забране осуђенима за злочине у Бужиму

1 год

0
Британци за дефиле страха у Бужиму нијеми, а санкције због Дана Српске

БиХ

Британци за дефиле страха у Бужиму нијеми, а санкције због Дана Српске

1 год

0
U Bužimu ratni barjaci, a djeca kliču "Alahu ekber"

Градови и општине

U Bužimu ratni barjaci, a djeca kliču "Alahu ekber"

2 год

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

АМС упозорио возаче на опасност

3 ч

0
Данас облачно вријеме, са кишом и пљусковима

Друштво

Данас облачно вријеме, са кишом и пљусковима

4 ч

0
Српска богатија за 29 беба

Друштво

Српска богатија за 29 беба

4 ч

0
Дан Свете Теодоре: Ево шта би мушкарци данас требало да ураде

Друштво

Дан Свете Теодоре: Ево шта би мушкарци данас требало да ураде

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner