Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

Министарство унутрашњих послова Унско-санског Кантона поднијело је пријаву Кантоналном тужилаштву УСК против Адила Ћенановића, исламисте који је узнемиравао породицу у Бихаћу због пуштања пјесме ”Весели се српски роде”, потврђено је за АТВ.
Истовремено полиција је поднијела прекршајне пријаве против више особа, које су у два наврата у Бихаћу гласно пуштали пјесму Данице Црногорчевић.
”Након пријаве догађаја полиција је одмах реаговала и привела је прекршајној одговорности све одговорне особе. Прво су пријављене двије особе које су се налазиле у кући, а сутрадан и друге особе које су биле с њима. Пријава је поднесена због прекршаја из Закона о јавном реду и миру из члана 7. став 1.6. (ко на јавном мјесту вријеђа вјерски, национални или расни осјећај грађана)”, рекао је за АТВ портпарол МУП-а УСК Абдулах Керановић.
Након тог догађаја и против Адила Ћенановића је покренута истрага.
”Против те особе је покренута криминалистичка истрага и 4. септембра полицијски службеници су Кантоналном тужилаштву УСК против њега поднијели извјештај због почињеног кривичног дјела”, рекао је Керановић.
Исламиста узнемиравао Србе у Бихаћу због пјесме "Весели се српски роде"
Подсјетимо, након што је на друштвеним мрежама објављен видео куће у Бихаћу, из које се чује пјесма ”Весели се српски роде”, Ћенановић је дошао пред кућу узвикујући ”Текбир - Алаху екбер”.
Све је објавио на мрежама, а упутио је и пријетње.
”Налазимо се у мјесту гдје је четник или четникуша пуштао Весел' се српски роде. Надам се да виш' тога неће бит' у 'оме (у овоме) граду, јер ово није Широки Бријег, а ни Јајце. Мјештани су потврдили да је МУП УСК одрадио свој пос'о. Ми се надамо да из ове куће виш' никад се неће то догодит' и да се неће пустит'. Текбир! Алаху екбар! Па нек' се нађе тај који ће је одврнут'.", поручио је у својој објави.
Све се догодило средином августа, а Ћенановић је на глави носио повез на којем пише „Нема бога осим Алаха, Мухамед је Аллахов посланик("لا إله إلا الله محمد رسول الله).
На својим друштвеним мрежама, Ћенановић дијели радикално исламистичко поруке и ставове исламистичких теолога. Он је уједно и учесник бужимских маршева који годинама уназад узнемиравају јавност, а на које је повремено знала реаговати и европска заједница у БиХ. Позирао је и у мајицама одреда "Ел муџахедин".
