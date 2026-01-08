Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08.01.2026
08:46
Коментари:0
У току претходног дана водоснабдијевање већег дијела града било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас, наводе у бањалучком Водоводу.
Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
Екипе сектора Одржавање данас ће радити на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи.
Данас, 8. јануара 2026. године, биће извођени радови у улицама Франца Шуберта (Кочићев вијенац) и Милана Ракића (Центар).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће ићи у обилазак линија и пумпних станица. Очекујемо проблеме у Љубачеву, Мемићима и Јаворанима јер пумпна станица Ботићи (Крмине) јуче од 15.30 нема струје.
Требало би да дође до 12 часова. Због јучерашњег нестанка струје још није потпуно успостављено водоснабдијевање поткозарских села, а нормализацију очекујемо током дана.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
