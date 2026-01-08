Logo
Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08.01.2026

08:46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде
Фото: АТВ БЛ

У току претходног дана водоснабдијевање већег дијела града било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас, наводе у бањалучком Водоводу.

Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Екипе сектора Одржавање данас ће радити на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи.

Данас, 8. јануара 2026. године, биће извођени радови у улицама Франца Шуберта (Кочићев вијенац) и Милана Ракића (Центар).

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће ићи у обилазак линија и пумпних станица. Очекујемо проблеме у Љубачеву, Мемићима и Јаворанима јер пумпна станица Ботићи (Крмине) јуче од 15.30 нема струје.

Путеви, Источно Сарајево

Република Српска

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Требало би да дође до 12 часова. Због јучерашњег нестанка струје још није потпуно успостављено водоснабдијевање поткозарских села, а нормализацију очекујемо током дана.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

