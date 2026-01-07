Божић свечано дочекан и прослављен у Бањалуци

Извор:
АТВ
07.01.2026
19:07
Велики број православних вјерника окупио се у Храму Христа Спаситеља како би присуствовао божићној литургији.
Снијег и ниске температуре нису спријечили грађане да Божић дочекају у Храму.
Литургију је служио митрополит бањалучки Јефрем који је истакао да Христово рођење у тијелу треба да донесе мир људима и свим народима, а у срцима вјерујућих хришћана да упали огањ вјечне љубави према Богу и ближњима.
"Потребан нам је мир, а мир долази долази тамо гдје је Бог с нама. Како смо у стању да дамо славу Богу на висини, тако ће бити са нама без обзира колико нам је било тешко и колико ће нам бити у будућности тешко. А биће показати снагу оптимизма који нам је Бог дао и са тим оптимизмом ићи у живот", рекао је митрополит бањалучки Јефрем.
Бањалучани су Божић дочекали у лијепом расположењу. Пожељели су здравље, љубав и заједништво.
У православној традицији, управо поноћна литургија има посебан значај, јер означава крај божићног поста и почетак празника.
