Бањалучани прославили Бадњи дан

Извор:
АТВ
06.01.2026
19:04
Коментари:0
Сјечом и приношењем бадњака православни вјерници, у свим храмовима широм Српске припремају се за вечерашње богослужење и сутрашње обиљежавање најрадоснијег хришћанског празника- Божића.
Испред Саборног храма Христа Спаситеља у Бањалуци по српском православном обичају, дочекани су бадњаци. Свечана поворка са бадњацима кренула је од Цркве Свете Тројице, све до Храма Христа Спаситеља гдје је освештан бадњак. Велики број вјерника рано јутрос окупио се на литургији.
Упутили су срдачне честитке суграђанима. Кажу све је спремно за прославу Божића.
"Желим свима да се лијепо проведу са својим фамилијама","Хоћу да свима честитам Бадњи дан и сутрашњи Божић ако Бог да вечерас ћу на поноћну литургију све најљепше", "Желим свима мир слогу срећу здравље љубав да се шири да будемо срећни и здрави сви","Славим празнике са задовољством то ми је из остало из младалачких дана да се сјетимо тих времена која су била јако лијепа", поручили су Бањалучани.
Бадњак је традиционално унесен и у Градску управу. Бањалучки градоначелник каже бадњак симболизује љубав, здравље, спасење и слогу.
"Пета година заредом како смо вратили обичај нашег Храма један Бадњак усечемо и за Градска управу да нам топлина бадњака да топлину у срцима да нам да мир и слогу", рекао је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служиће у поноћ божићну литургију у Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци. Вјерници ће се окупити у црквеној порти и са радошћу дочекати дан Христовог рођења.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму