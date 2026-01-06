Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Извор:
Више десетина возача окупило се са својим камионима у Бањалуци поводом дефилеа за Бадњи дан.
Окићени бадњацима и заставама Републике Српске сиренама су поздравили бројне грађане на улицама који су дошли да их виде.
Са возачима је био и Дјед Мраз који је најмлађе обрадовао пакетићима.
Традиционална вожња камиона кроз Бањалуку за Бадњи дан већ годинама представља препознатљив обичај којим се најављује Божић, један од најважнијих православних празника.
