Logo
Large banner

Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Извор:

АТВ

06.01.2026

11:18

Коментари:

0
Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће
Фото: АТВ

Више десетина возача окупило се са својим камионима у Бањалуци поводом дефилеа за Бадњи дан.

Окићени бадњацима и заставама Републике Српске сиренама су поздравили бројне грађане на улицама који су дошли да их виде.

Са возачима је био и Дјед Мраз који је најмлађе обрадовао пакетићима.

Традиционална вожња камиона кроз Бањалуку за Бадњи дан већ годинама представља препознатљив обичај којим се најављује Божић, један од најважнијих православних празника.

Подијели:

Тагови:

Badnji dan

defile

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

Бања Лука

Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

2 ч

1
нестао Цвијан Симић

Бања Лука

АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића

15 ч

0
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина града Бањалука пролонгирана - важна питања на чекању

15 ч

0
Трделник, чешки специјалитет

Бања Лука

Млади Бањалучани у Српску донијели Трделник - очаравајући специјалитет

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

12

07

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner