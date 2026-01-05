Logo
АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића

Огњен Матавуљ

05.01.2026

20:51

нестао Цвијан Симић
На подручју Бочца полиција је пронашла аутомобил ”опел астра” несталог Цвијана Симића (27) из Италије, а за младићем се и даље трага.

Како сазнаје АТВ паркирани аутомобил пронашли су полицијски службеници ПУ Мркоњић Град, који су извршили увиђај.

Недалеко од возила затечен је кључ од аутомобила, док су унутрашњости пронађене и одређене приватне ствари.

”Младићев мобилни телефон затечен је у аутомобилу, као и цигарете и друге ствари. Око возила је нападао снијег, али није било никаквих сумњивих трагова. На лицу мјеста извршен је увиђај и за младићем се и даље трага”, каже добро упућени извор АТВ-а.

Подсјетимо, Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци. Његов аутомобил ”опел астра” снимљен је на подручју Сурјана код Мркоњић Града, што је и усмјерило даљу потрагу. Младићева породица је преко друштвених мрежа апеловала на грађане Бањалуке и Мркоњића да помогну да Цвијан буде што прије пронађен.

О свему се огласила и ПУ Бањалука, наводећи да је нестанак пријављен 4. јануара.

”Нестали има 28 година, висок је око 178 центиметара, тежак око 80 килограма. Има смеђу косе, очи плаве боје, нормалан облик нос и ушију. Полицијска управа Бањалука моли грађане, уколико примјете нестало лице или дођу до било каквих сазнања о истом, да то пријаве најближој полицијској станици или позову полицију на бесплатни број телефона 122”, саопштила је ПУ Бањалука.

