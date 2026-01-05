Logo
Large banner

Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Извор:

СРНА

05.01.2026

20:25

Коментари:

0
Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Израелска војска напала је на јужни и источни Либан, јавили су либански државни медији.

Израелска војска је саопштила да је "почела да напада терористичке мете Хезболаха и Хамаса у Либану".

Либанска Национална новинска агенција извијестила је о нападима на четири села.

Агенција наводи да је у селу Ал Манар, на истоку Либана, "потпуно уништена једна кућа и нанесена је озбиљна штета на околним кућама, аутомобилима и комерцијалним објектима".

Фотограф агенције АФП Кфар Хати видио је десетине породица док бјеже из села након што је издато упозорење, док су изнад подручја летјели дронови.

Израл је упозорио да ће гађати мете Хезболаха и Хамаса у четири села, и то је било прво упозорење које је објавила израелска војска ове године.

Подијели:

Тагови:

Израел

Liban

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

Регион

Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

3 ч

0
Милица Аврамов

Друштво

Упознајте Милицу Аврамов - мајку, предузетницу, хуманитарку

3 ч

0
Малишани из српских општина у ФБиХ добили пакетиће

Друштво

Упркос тешком животу, Србима у ФБиХ мало недостаје за осмијех - ВИДЕО

3 ч

1
Трделник, чешки специјалитет

Бања Лука

Млади Бањалучани у Српску донијели Трделник - очаравајући специјалитет

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција у Каракасу

Свијет

Запослени под војним режимом: Објављена мобилизација у Венецуели

4 ч

0
Николаса Мадура спроводе у притвор

Свијет

Коначно се огласио син Николаса Мадура: Нећете видјети

4 ч

0
Мадуро се изјаснио: Нисам крив

Свијет

Мадуро се изјаснио: Нисам крив

5 ч

1
Брза Храна

Свијет

У овој земљи се од данас забрањује рекламирање брзе хране: Желе да сузбију гојазност код дјеце

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

23

00

Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

22

57

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

22

57

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

22

55

Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner