Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Извор:
СРНА
05.01.2026
20:25
Коментари:0
Израелска војска напала је на јужни и источни Либан, јавили су либански државни медији.
Израелска војска је саопштила да је "почела да напада терористичке мете Хезболаха и Хамаса у Либану".
Либанска Национална новинска агенција извијестила је о нападима на четири села.
Агенција наводи да је у селу Ал Манар, на истоку Либана, "потпуно уништена једна кућа и нанесена је озбиљна штета на околним кућама, аутомобилима и комерцијалним објектима".
Фотограф агенције АФП Кфар Хати видио је десетине породица док бјеже из села након што је издато упозорење, док су изнад подручја летјели дронови.
Израл је упозорио да ће гађати мете Хезболаха и Хамаса у четири села, и то је било прво упозорење које је објавила израелска војска ове године.
