Запослени под војним режимом: Објављена мобилизација у Венецуели

Власти у Венецуели објавиле су мобилизацију оружаних снага након америчког напада и увеле војни режим за запослене у нафтној индустрији и другим кључним гранама.
"Наређује се хитна мобилизација националних оружаних снага широм земље и кориштење постојеће националне моћи за одбијање стране агресије", наведено је у декрету објављеном на порталу за државну документацију.
У документу се додаје да се запослени у најважнијим предузећима "привремено стављају под војни режим".
Декретом је предвиђено јачање патрола на копненим, ваздушним и морским границама земље.
Декрет, са датумом од 3. јануарa, носи потписе предсједника Николаса Мадура, потпредсједника Делси Родригез и чланова Владе.
Документ остаје на снази 90 дана од датума објављивања.
