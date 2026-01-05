Logo
Запослени под војним режимом: Објављена мобилизација у Венецуели

Извор:

Агенције

05.01.2026

19:09

Коментари:

0
Полиција у Каракасу
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Власти у Венецуели објавиле су мобилизацију оружаних снага након америчког напада и увеле војни режим за запослене у нафтној индустрији и другим кључним гранама.

"Наређује се хитна мобилизација националних оружаних снага широм земље и кориштење постојеће националне моћи за одбијање стране агресије", наведено је у декрету објављеном на порталу за државну документацију.

Николас Мадуро-04012026

Свијет

Коначно се огласио син Николаса Мадура: Нећете видјети

У документу се додаје да се запослени у најважнијим предузећима "привремено стављају под војни режим".

Декретом је предвиђено јачање патрола на копненим, ваздушним и морским границама земље.

Декрет, са датумом од 3. јануарa, носи потписе предсједника Николаса Мадура, потпредсједника Делси Родригез и чланова Владе.

Документ остаје на снази 90 дана од датума објављивања.

