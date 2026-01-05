Мадуро се изјаснио: Нисам крив

05.01.2026
18:41
Коментари:1
Ухапшени венецуелански предсједник Николас Мадуро изјаснио се да није крив у америчком предмету за "нарко-тероризам".
И његова супруга, Силија Флорес, изјаснила се да није крива у предмету за трговину кокаином.
Мадуро је данас (5.јануара) стигао у савезну судницу на Менхетну.
Мадуро, који је ухваћен у америчкој војној рацији, суочава се с кривичним оптужбама на Менхетну, гдје га федерални тужиоци годинама имају на мети.
Оптужница, која је отпечаћена у суботу, терети Мадура, његову супругу, његовог сина и друге саоптужене, преноси агенција Ројтерс.
У оптужници се наводи да су Мадуро и други венецуелански лидери више од 25 година "злоупотребљавали положај јавног повјерења и корумпирали некада легитимне институције" како би у Сједињене Државе увозили тоне кокаина.
Даље се тврди да су Мадуро и савезници "обезбјеђивали заштиту органа реда и логистичку подршку" великим наркокартелима и криминалним групама, попут картела Синалоа и банде Трен де Арагуа. Те организације су, према наводима Министарства правде САД, слале профит високим званичницима који су их заузврат штитили.
Међу конкретним радњама које му се стављају на терет су наводи да је продавао венецуеланске дипломатске пасоше познатим нарко-трговцима и омогућавао летове под дипломатским покрићем како би се приход од дроге враћао из Мексика у Венецуелу.
Мадуро је оптужен по четири тачке: завјера за наркотероризам, завјера за увоз кокаина, посједовање митраљеза и разарајућих направа, те завјера за посједовање митраљеза и разарајућих направа.
Предмет води Канцеларија америчког тужиоца за Јужни округ Њујорка, дио Министарства правде познат по агресивним истрагама и независности.
Исти тужилачки уред подигао је оптужницу против Мадура још 2020. године, по исте четири тачке. Нова, ажурирана оптужница, објављена у суботу, доноси додатне детаље и нове саоптужене, укључујући и Мадурову супругу Силију Флорес.
За Флорес се наводи да је наредила отмице и убиства, као и да је 2007. примила мито како би организовала састанак између нарко-трговаца и директора венецуеланске Националне канцеларије за борбу против дрога.
Очекује се да Мадуру данас судија предочити оптужбе и обезбиједи му да има браниоца.
До суђења би могло проћи више мјесеци, па и више од годину, а тужиоци би могли понудити споразум о признању кривице како би се избјегло суђење.
Очекује се да ће случај водити судија Алвин Хелерстејн, јер му је био додијељен и предмет из 2020. године.
Деведесетдвогодишњи судија раније је био скептичан према аргументима администрације предсједника Доналда Трампа у више случајева. Хелерстејн је раније ове године одбацио покушаје да се наводни припадници венецуеланских банди депортују на основу Закона о непријатељским странцима, уз оцјену да је тај ратни закон погрешно примијењен, пише Ројтерс.
Како се поступак буде развијао, Мадуро ће, према очекивањима, тражити одбацивање оптужнице тврдећи да ужива имунитет, односно заштиту од кривичног гоњења као страни шеф државе.
Судови су у појединим случајевима закључивали да страни званичници уживају имунитет пред америчким правосуђем, али Мадуро у том аргументу има отежану позицију због важног преседана: америчке инвазије на Панаму 1989, када је свргнут лидер Мануел Норијега.
Као и Мадуро, Норијега је био оптужен за завјеру у шверцу дроге у САД, а ухваћен је у војној рацији у својој земљи, подсјећа Ројтерс.
Амерички судови су тада одбацили Норијегин аргумент о имунитету, уз уважавање става америчке владе да он није легитимни лидер Панаме. Правни стручњаци оцјењују да би тај преседан могао да ослаби Мадурову стратегију да оптужбе буду одбачене.
Мадуро би такође могао да се позове на правну доктрину према којој оптужбе треба одбацити ако су тужиоци поступали осветнички или селективно. Могуће је и да ће тврдити да су наводи застарјели, односно да су превише стари да би били гоњени.
Код федералних завјера рок застарјелости је у правилу пет година, што значи да оптужбе морају бити подигнуте у року од пет година од завршетка наводног кривичног дјела, уз одређене изузетке, пише Ројтерс.
