Арена Загреб забранила кориштење усташких симбола и поклича

Извор:
СРНА
05.01.2026
18:01
Коментари:0
Арена Загреб увела је строге забране кориштења фашистичких и усташких симбола, слогана и поклича, уз јасне и дугорочне санкције за све који их прекрше.
Нови услови прописују конкретне санкције, укључујући петогодишњу забрану кориштења градских простора за организаторе и извођаче који прекрше забрану кориштења узвика "За дом спремни" и других фашистичких симбола.
Савјети
Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду
Организаторима и извођачима није допуштено да користе, подстичу или одобравају кориштења обиљежја, слогана или порука којима се велича, подстиче или одобрава национална, расна или вјерска мржња.
Забрана се не односи само на извођаче на позорници, већ и на организаторе догађаја и њихове сараднике, преносе хрватски медији.
Ове мјере донесене су након концерта Марка Перковића Томпсона у Арени Загреб крајем децембра, који је изазвао политичке и правне расправе због употребе узвика "За дом спремни".
Томпсон је љетос одржао концерт на загребачком Хиподрому, на којем је одјекивао усташки поздрав "За дом спремни".
Регион
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом
Након тога, Томашевић и владајуће странке Можемо поручили су да неће толерисати кориштење усташких симбола и узвика на јавним површинама којима управља, те због тога није одобрен други Томпсонов концерт у Арени.
Томпсон је на концерту у Арени Заргеб, уочи пјесме Бојна Чавоглаве, позвао на смјену загребачког градоначелника и платформе Можемо називајући их "екстремним љевичарима и остацима југокомуниста".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму